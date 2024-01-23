Новости Одессы и Одесской области

Мост через Хаджибейский лиман на три дня перекроют

Мост через Хаджибейский лиман на три дня перекроют

С 24 января по 26 января включительно движение по мосту через Хаджибейский лиман на трассе Одесса-Киев перекроют в связи с проверкой системы мониторинга взвешивания в движении (WIM).

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

На мосту через Хаджибейский лиман снова будут выполняться работы по калибровке системы мониторинга взвешивания-в-движении (WIM). Эти испытания предусматривают проезд тароваными грузовыми автомобилями в обоих направлениях моста.

Работы будут продолжаться с 8:00 утра 24 января до 18:00 вечера, а также 25 и 26 января с 8:00 утра до 18:00 вечера.

Отмечается, что во время выполнения работ движение временно перекрывается каждый час на 30 минут и будет регулироваться патрульной полицией Одесской области.

Читайте также: На трассе Одесса- Рени госслужащий «обилечивал» водителей зерновозов: что ему грозит

Напомним, что испытания производятся для того, чтобы система Weigh-in-Motion предоставляла точные измерения с минимальной погрешностью без влияния человеческого фактора.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что система взвешивания Weigh-in-Motion на мосту через Хаджибейский лиман полноценно начала работать с 24 апреля. Она имеет специальные датчики в верхнем слое покрытия дороги, фиксирующие вес автомобилей. Также она оснащена камерами, собирающими информацию о габаритах, скорости, номерных знаках. Основная ее цель – автоматически фиксировать нарушение грузовиками габаритно-весовых ограничений.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить