Мост через Хаджибейский лиман на три дня перекроют

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

На мосту через Хаджибейский лиман снова будут выполняться работы по калибровке системы мониторинга взвешивания-в-движении (WIM). Эти испытания предусматривают проезд тароваными грузовыми автомобилями в обоих направлениях моста.

Работы будут продолжаться с 8:00 утра 24 января до 18:00 вечера, а также 25 и 26 января с 8:00 утра до 18:00 вечера.

Отмечается, что во время выполнения работ движение временно перекрывается каждый час на 30 минут и будет регулироваться патрульной полицией Одесской области.

Напомним, что испытания производятся для того, чтобы система Weigh-in-Motion предоставляла точные измерения с минимальной погрешностью без влияния человеческого фактора.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что система взвешивания Weigh-in-Motion на мосту через Хаджибейский лиман полноценно начала работать с 24 апреля. Она имеет специальные датчики в верхнем слое покрытия дороги, фиксирующие вес автомобилей. Также она оснащена камерами, собирающими информацию о габаритах, скорости, номерных знаках. Основная ее цель – автоматически фиксировать нарушение грузовиками габаритно-весовых ограничений.