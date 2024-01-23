Міст через Хаджибейський лиман на три дні перекриють

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Одещині.

На мосту через Хаджибейський лиман знову виконуватимуться роботи з калібрування системи моніторингу зважування-у-руху (WIM). Ці випробування передбачають проїзд тарованими вантажними автомобілями в обох напрямках мосту.

Роботи триватимуть з 8:00 ранку 24 січня до 18:00 вечора, а також 25 та 26 січня з 8:00 ранку до 18:00 вечора.

Зазначається, що під час виконання робіт рух тимчасово перекривається щогодини на 30 хвилин та регулюватиметься патрульною поліцією Одеської області.

Нагадаємо, що випробування здійснюються для того, щоб система Weigh-in-Motion надавала точні вимірювання з мінімальною похибкою без впливу людського фактора.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що система зважування Weigh-in-Motion на мосту через Хаджибейський лиман повноцінно почала працювати з 24 квітня. Вона має спеціальні датчики у верхньому шарі покриття дороги, що фіксують вагу автомобілів. Також вона оснащена камерами, що збирають інформацію про габарити, швидкість, номерні знаки. Основна її мета – автоматично фіксувати порушення вантажівками габаритно-вагових обмежень.е