На трассе Одесса- Рени госслужащий «обилечивал» водителей зерновозов: что ему грозит

В Одесской области задержали сотрудника Укртрансбезопасности. На трассе Одесса-Рени он требовал от водителей перегруженных зерновозов по 1000 гривен «отступных».
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
2 января оперативники управления стратегических расследований в Одесской области задержали старшего инспектора отдела в Одесской области Государственной службы Украины по безопасности на транспорте при получении 7 тысяч гривен взятки.
Выяснилось, что в конце декабря прошлого года он получил еще 15 тысяч гривен.
За указанную сумму чиновник пропустив 22 грузовика с зерном обходя габаритно-весовые комплексы «Укртрансбезопасности». Цена решения вопроса – 1000 гривен с каждой грузовой машины.
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Решается вопрос сообщения госслужащему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Ему грозит наказание — лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
Напомним, что бывший военком Одесской области «наодалживал» несколько сотен миллионов гривен.