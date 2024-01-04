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На трассе Одесса- Рени госслужащий «обилечивал» водителей зерновозов: что ему грозит

На трассе Одесса- Рени госслужащий «обилечивал» водителей зерновозов: что ему грозит

В Одесской области задержали сотрудника Укртрансбезопасности. На трассе Одесса-Рени он требовал от водителей перегруженных зерновозов по 1000 гривен «отступных».

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

2 января оперативники управления стратегических расследований в Одесской области задержали старшего инспектора отдела в Одесской области Государственной службы Украины по безопасности на транспорте при получении 7 тысяч гривен взятки.

Выяснилось, что в конце декабря прошлого года он получил еще 15 тысяч гривен.

За указанную сумму чиновник пропустив 22 грузовика с зерном обходя габаритно-весовые комплексы «Укртрансбезопасности». Цена решения вопроса – 1000 гривен с каждой грузовой машины.

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Решается вопрос сообщения госслужащему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит наказание — лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, что бывший военком Одесской области «наодалживал» несколько сотен миллионов гривен.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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