Мошенники продают на фальшивом сайте талоны на бензин

В сети Интернет появился мошеннический сайт по продаже горючего. На нем аферисты предлагают купить топливные карты, талоны и электронные топливные талоны.
Об этом сообщает пресс-служба автозаправочной сети ОККО.
Мошенники уверяют, приобретенные на сайте талоны и карты будут отображаться в мобильных приложениях известных сетей АЗС Украины.
Чтобы не вызвать подозрений, аферисты даже предлагают заключить договор с зарегистрированным юридическим лицом.
В компании обращают внимание, что такой документ не имеет юридической силы потому что упомянутое юридическое лицо не сотрудничает с компанией ОККО.
Компания предостерегает украинцев от сотрудничества с жуликами, чтобы не потерять свои средства. В сети АЗС призывают водителей быть бдительными и не переводить свои средства на счета любых непроверенных юридических лиц и особенно на карточные счета неизвестных лиц.
Ранее «Одесская жизнь» выясняла, как заправиться в Одессе в условиях дефицита топлива. Из-за боевых действий недостача горючего стала чуть ли не критической. На заправках выстраиваются огромные очереди, а на многих АЗС бензина и дизеля просто нет.
Еще похожие новости Одессы:
- В поисках бензина: как проводят свой выходной одесситы
- Труханов рассказал, когда на заправках Одессы появится топливо и что будет с ценами