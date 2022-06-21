Мошенники продают на фальшивом сайте талоны на бензин

В сети Интернет появился мошеннический сайт по продаже горючего. На нем аферисты предлагают купить топливные карты, талоны и электронные топливные талоны.

Об этом сообщает пресс-служба автозаправочной сети ОККО.

Мошенники уверяют, приобретенные на сайте талоны и карты будут отображаться в мобильных приложениях известных сетей АЗС Украины.

Чтобы не вызвать подозрений, аферисты даже предлагают заключить договор с зарегистрированным юридическим лицом.

В компании обращают внимание, что такой документ не имеет юридической силы потому что упомянутое юридическое лицо не сотрудничает с компанией ОККО.

Компания предостерегает украинцев от сотрудничества с жуликами, чтобы не потерять свои средства. В сети АЗС призывают водителей быть бдительными и не переводить свои средства на счета любых непроверенных юридических лиц и особенно на карточные счета неизвестных лиц.

Ранее «Одесская жизнь» выясняла, как заправиться в Одессе в условиях дефицита топлива. Из-за боевых действий недостача горючего стала чуть ли не критической. На заправках выстраиваются огромные очереди, а на многих АЗС бензина и дизеля просто нет.

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