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Труханов рассказал, когда на заправках Одессы появится топливо и что будет с ценами

Труханов рассказал, когда на заправках Одессы появится топливо и что будет с ценами

Мэр Одессы объяснил причину дефицита бензина и дизеля на заправках Одессы и сообщил, что проблема должна решиться в течении одной-двух недель. Но когда топливо появится в достаточном количестве, стоить оно будет дороже.

В Украине дефицит топлива потому что российские агрессоры разрушили инфраструктуры и логистику

В своем обращении к одесситам городской голова Одессы Геннадий Труханов пояснил, что российские агрессоры ракетными ударами уничтожили значительную часть инфраструктуры хранения и производства нефтепродуктов. Нарушенными оказались и логистические цепочки поставки топлива.

Блокирую черноморские порты, российская федерация не позволяет морем доставить в Украину большие объемы топлива. Единственный путь, по которому сейчас бензин и дизель могут попасть на территорию Украины – из стран Европейского. Сейчас Офис президента и Правительство страны разрабатывают новые логистические цепочки поставок.

Топливо появится на заправках через одну-две недели, но будет стоить дороже

Предположительно, через одну две-недели топлива на заправках должно стать больше и его дефицит, возможно, будет преодолен.

Также мэр Одессы отмети, что новая схема поставок, к сожалению, требует гораздо больше издержек, по сравнению с теми, что использовались ранее.  Поэтому роста цен на АЗС, к сожалению, избежать не удастся. Такова цена войны и ракетного террора, которые устроила против Украины россия.

«Потребителям надо быть готовыми, что цена на определённые виды топлива будет на уровне с соседними странами. Обычные потребители топлива для гражданского транспорта должны в военное время ответственно относиться к потреблению.

Если можно обойтись без использования частного транспорта и пользоваться общественным транспортом, призываю это сделать. Если можно воздержаться от маловажных поездок, это также надо сделать» — сказал Геннадий Труханов.

Отметим, что в ближайших странах-соседях Украины, таких как Польша, Словакия, Румыния 1 литр бензина стоит в пределах 44-49 гривен.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что проверить наличие топлива на заправках Одессы теперь можно на онлайн-карте.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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