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В поисках бензина: как проводят свой выходной одесситы

В поисках бензина: как проводят свой выходной одесситы

Дефицит топлива и необходимость заправить свой автомобиль заставляют одесситов учувствовать в настоящих квестах: надо найти место, где бензин продают, установить приложение сети АЗС, а потом отстоять длинную очередь.

Пересепский мост, заправка «Окко», говорят, что 95-го бензина хватит до завтрашнего вечера. Цена —  52 грн за литр, при этом приобрести топливо можно только через приложение «Фишка». Заправлять можно через каждые три часа

очередь на АЗС
очередь на АЗС
очередь на АЗС

Заправка WOG также очередь. Цена бензина на этой АЗС — 51 грн за литр, дают за наличные и по талонам, но говорят, что хватит его только на 100 машин и все.

На «Окко» за один раз можно заправить 15 литров. Люди проявляют креатив, скачивают приложение «Фишка» на мобильные телефоны своих родственников и сразу с двумя или тремя телефонами идут к кассе заправки.

очередь на АЗС

Операторы пока что с пониманием относятся к подобной изобретательности клиентов и закрывают глаза на эту хитрость. Есть те, кто нагло «суется» вне очереди, дежурящая на месте полиция делает таким водителям замечания. Пока что вежливо. Пенсионеры за рулем просят молодежь помочь скачать приложение, в общем все помогают друг другу, и это радует.

приложение
приложение
приложение

В сети WOG в бак можно залить максимум 20 литров на одну машину.

Автомобилисты подсказывают друг-другу, кто и где видел бензин. Многие люди приходят без авто и занимают очередь к заправкам.

Появилась информация, что есть бензин на заправке UPG. Но опаздываем. На АЗС уже пусто – топливо закончилось.

Как нет его уже и на «Сокаре».

бензина нет

Сейчас на улице уже достаточно жарко, но многие водители экономят бензин поэтому не включают кондиционер в машине. Другие превышают скорость – старясь двигаться в рамках 80-90 км/час, там двигатель расходует меньше всего топлива. Но в условиях постоянных циклов разгона и торможения на городских улицах такая система вряд ли будет эффективной. Лучше, наоборот, строго придерживаться скоростного режима – тогда автомобиль попадает в «зеленую волну» и движется с постоянной скоростью.

Резкая нехватка горючего в стране наступила после разрушения рашистами Кременчугского нефтеперерабатывающего завода — крупнейшего в Украине. Возобновить работу, считают специалисты, предприятие не сможет как минимум до конца года. К тому же агрессор нанес множество ракетных ударов по украинским нефтяным базам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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