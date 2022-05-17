По Одессе в поисках бензина

Из-за боевых действий дефицит топлива стал чуть ли не критическим. На заправках выстраиваются огромные очереди, а на многих АЗС бензина просто нет. Как заправиться в Одессе, выясняла «Одесская жизнь».

Причины дефицита и европейские перспективы

Резкая нехватка горючего в стране наступила после разрушения рашистами Кременчугского нефтеперерабатывающего завода — крупнейшего в Украине. Возобновить работу, считают специалисты, предприятие не сможет как минимум до конца года. К тому же агрессор нанес множество ракетных ударов по украинским нефтяным базам.

Вместе с тем порядка 80% горючего Украина экспортирует. Раньше — из Беларуси и России. А часть топлива доставлялась морем.

Сейчас единственный вариант снабжения Украины горючим — его поставки из Евросоюза. И в настоящее время, заверяют в Одесской областной военной администрации, решается вопрос импорта топлива из Европы через Молдову и Румынию. А это не так-то просто из-за сложных маршрутов поставок, необходимости использования разных видов транспорта. Поэтому стоит готовиться к тому, что в Украине цены на бензин установятся на уровне европейских. А на сегодняшний день в ближайших странах-соседях — Польше, Словакии, Румынии — литр горючего стоит в пределах 44-49 гривен.

Как важно быть лояльным

Сегодня в первую очередь бензином снабжают ВСУ, ГЧСЧ и транспорт критической инфраструктуры.

А владельцы авто оказались в патовой ситуации. Значительная часть заправок из-за отсутствия топлива пустует. А если АЗС работает — продажа горючего там ограничена.

Часто отпускают топливо — по крайней мере, официально — только при наличии у клиента карты лояльности. Оформить ее можно, установив мобильное приложение сети.

Так, в сети АЗС ОККО официальный лимит заправки одного авто бензином и дизельным топливом — от 15 до 30 литров. А заправиться в следующий раз можно будет не раньше чем через три часа. На автогаз ограничений нет.

На АЗС сети WOG для частных клиентов введено ограничение до 20 литров в сутки.

На заправках сети «БРСМ-Нефть» при наличии топлива заправляют по 20 литров за раз, но запрещают набирать бензин в канистры.

Попробуй заправься

Но найти топливо на заправках — большая удача.

— Не могла заправиться три дня — либо огромные очереди, либо нет бензина, — рассказывает одесситка Виктория. — На заправке WOG в районе «Альтаира» полтора часа в очереди простояла. Сказали, что прошла очень быстро. Ведь еще спецтранспорт без очереди подъезжает. Оглянулась — «хвост» за мной на две трамвайных остановки.

А вот Виталию не повезло — за два дня ни по карте, ни даже за наличные бензин не смог найти ни на одной заправке.

— Выезжал в шестом часу утра — искал до семи вечера, — делится водитель. — В результате — пришлось по знакомству незаконным путем ночью заправляться. А потом просто водитель, с которым мы вместе на фирме работаем, 10 литров одолжил.

В поисках информации

Самое досадное в ситуации с бензином — это отсутствие проверенной информации о наличии топлива. И приходится водителям наугад объезжать полгорода в поисках работающей заправки, а потом еще в очереди часами стоять.

— Был день, когда, выехав из дома в 5.30 и начав поиски с 4-й станции Люстдорфской дороги, заправиться смогла только возле Пересыпского моста, отстояв около часа в очереди, — рассказывает одесситка Юлия. — На тот момент я пользовалась онлайн-картой украинских АЗС, но она оказалась не информативной, данные по работающим заправкам и наличию на них топлива — устаревшими. Сейчас я пользуюсь несколькими группами в соцсетях, где водители в реальном времени делятся информацией где какое топливо, по какой цене и в каком объеме наливают. Так хотя бы не тратится время на поиск той самой очереди, отстояв которую можно все-таки заправиться.

Еще один способ сэкономить время и нервы в поисках бензина — установить на телефон приложения сетей АЗС.

— Загрузил в телефон мобильное приложение ОККО, — рассказал водитель Сергей. — Там появляется информация о наличии топлива на заправках. Покупаю по предоплате бензин и соляру заранее, а потом заправляюсь. Причем выезжаю пораньше. Многие компании, выставив нули на стелах, продают бензин по безналу или по топливным талонам. И в течение дня все топливо, купленное таким образом, разбирают.

О «волшебных» словах и «секретных» чеках

В общем, объявлениям на стелах доверять не стоит. А если крайне необходимо заправиться, делятся водители, попробуйте использовать «волшебные» слова «наличкой и без чека».

Произнеся «пароль», можно заправиться без ограничений — правда, нередко по цене гривен на 10-15 выше установленного тарифа. В общем, «кому война, а кому — мать родна».

А если чеки и печатают, считает одессит Игорь, то, судя по всему, исключительно для того, чтобы перед налоговой отчитаться. Так, на заправке БРСМ на Химической за бензин содрали 52,99 гривни за литр. А когда потребовал показать чек, пробитый по кассе тариф оказался 44,74 гривни за литр.

Похожие схемы работают и на некоторых других популярных заправках, делятся водители.

И снова — очередь

Но все же одесситы не оставляют надежды приобрести горючее по установленному тарифу. И потому выстраиваются в многочасовые очереди за талонами на бензин по фиксированной цене на АЗС «Укрнафта» возле офиса на Романа Кармена, 21.

Приемные часы здесь — с 9.00 до 18.00. Но в день проходят всего 30 клиентов. Поэтому для того, чтобы занять очередь, некоторые приезжают к офису в 4.00 утра. И к 11.00 в список очередников можно было записаться 94-м.

Нередко самые стойкие остаются дежурить у офиса на ночь. Ведь следующим утром составленный накануне список может исчезнуть.

12 мая здесь можно было купить талоны на 10, 15 или 20 литров. В наличии имелись А92 по 41 гривне за литр и дизельное топливо по 46 гривен. Талоны — бессрочные, действительны до момента получения топлива на АЗС.

Стоят в общей очереди и владельцы топливных карт «Укрнафты» для заправки в сети АВІАС. Клиенты должны перевести на карту деньги. А в офисе начислят количество литров, которое они смогут получить на заправках.

Вести с заправок и обещания Минэкономики

В общем, хочешь заправиться — копи талоны и не уставай отслеживать необходимую информацию. 14 мая, например, на заправке WOG у «Альтаира» нам сообщили, что на АЗС сети завезут девять бензовозов топлива. Правда, на их заправочную станцию горючее не поступит — в прошлый раз давали. А вот у АЗС на Фонтанской дороге действительно можно было наблюдать внушительную очередь. Все топливо здесь продавали по 40 гривен за литр и вроде бы только при наличии топливной карты. «Хвосты» на несколько кварталов вытянулись у АЗС MOTTO и ОККО на Краснова. На заправке АВІАС ажиотажа не наблюдалось, хотя здесь по талонам отпускали А95 и дизтопливо.

В это время в Минэкономики заверяют, что недели через две проблема дефицита горючего в Украине станет менее острой. Уже заключен договор об увеличении транзита топлива через Польшу до 250 тысяч тонн в месяц. Таможенное оформление горючего на границе должно проходить без очереди. К тому же, обещают чиновники, что резкого подорожания топлива не будет — действующее госрегулирование цен отменять не собираются.

Ну а пока утро для многих одесситов-автовладельцев начинается с поисков бензина. А некоторые — в целях экономии — стали пользоваться общественным транспортом.

Отменяют автобусы

Дефицит горючего уже отразился на межобластных перевозках.

Из-за нехватки топлива сокращено количество рейсов маршрута №70 «Черноморск — Одесса». На этом направлении сейчас курсируют всего три автобуса.

Временно прекратили работу маршруты:

№3 «Петродолинское — Овидиополь»;

№6 «Черноморск — Аккаржа» (через село Молодежное);

№7 «Черноморск — Аккаржа»;

№18 «Черноморск — Овидиополь».

Топливо на онлайн-карте Одессы

Проверить наличие топлива на заправках Одессы теперь можно на онлайн-карте. С ее помощью можно узнать, есть ли топливо на АЗС сетей WOG, OKKO и Socar. Чтобы воспользоваться сервисом, надо перейти по ссылке:

https://misto.lun.ua/help?ls=wog,okko,socar#11.04/46.4382/30.6776

Для просмотра следует нажать на кнопку «Что сейчас работает» и пролистать список до категории «Автомобили». Затем надо выбрать компанию. При нажатии на иконку выводится более подробная информация о заправке: адрес, дополнительные услуги, график работы, доступные виды топлива и условия покупки (талоны, платежные карты, ограничения).

Фото Бориса Яворского