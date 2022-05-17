Новости Одессы и Одесской области

По Одессе в поисках бензина

По Одессе в поисках бензина

Из-за боевых действий дефицит топлива стал чуть ли не критическим. На заправках выстраиваются огромные очереди, а на многих АЗС бензина просто нет. Как заправиться в Одессе, выясняла «Одесская жизнь».

Причины дефицита и европейские перспективы

Резкая нехватка горючего в стране наступила после разрушения рашистами Кременчугского нефтеперерабатывающего завода — крупнейшего в Украине. Возобновить работу, считают специалисты, предприятие не сможет как минимум до конца года. К тому же агрессор нанес множество ракетных ударов по украинским нефтяным базам.

Вместе с тем порядка 80% горючего Украина экспортирует. Раньше — из Беларуси и России. А часть топлива доставлялась морем.

Сейчас единственный вариант снабжения Украины горючим — его поставки из Евросоюза. И в настоящее время, заверяют в Одесской областной военной администрации, решается вопрос импорта топлива из Европы через Молдову и Румынию. А это не так-то просто из-за сложных маршрутов поставок, необходимости использования разных видов транспорта. Поэтому стоит готовиться к тому, что в Украине цены на бензин установятся на уровне европейских. А на сегодняшний день в ближайших странах-соседях — Польше, Словакии, Румынии — литр горючего стоит в пределах 44-49 гривен.

дефицит топлива на заправках
дефицит топлива на заправках
дефицит топлива на заправках
дефицит топлива на заправках
дефицит топлива на заправках
дефицит топлива на заправках
дефицит топлива на заправках

Как важно быть лояльным

Сегодня в первую очередь бензином снабжают ВСУ, ГЧСЧ и транспорт критической инфраструктуры.

А владельцы авто оказались в патовой ситуации. Значительная часть заправок из-за отсутствия топлива пустует. А если АЗС работает — продажа горючего там ограничена.

Часто отпускают топливо — по крайней мере, официально — только при наличии у клиента карты лояльности. Оформить ее можно, установив мобильное приложение сети.

Так, в сети АЗС ОККО официальный лимит заправки одного авто бензином и дизельным топливом — от 15 до 30 литров. А заправиться в следующий раз можно будет не раньше чем через три часа. На автогаз ограничений нет.

На АЗС сети WOG для частных клиентов введено ограничение до 20 литров в сутки.

На заправках сети «БРСМ-Нефть» при наличии топлива заправляют по 20 литров за раз, но запрещают набирать бензин в канистры.

дефицит топлива на заправках
дефицит топлива на заправках
дефицит топлива на заправках
дефицит топлива на заправках

Попробуй заправься

Но найти топливо на заправках — большая удача.

— Не могла заправиться три дня — либо огромные очереди, либо нет бензина, — рассказывает одесситка Виктория. — На заправке WOG в районе «Альтаира» полтора часа в очереди простояла. Сказали, что прошла очень быстро. Ведь еще спецтранспорт без очереди подъезжает. Оглянулась — «хвост» за мной на две трамвайных остановки.

А вот Виталию не повезло — за два дня ни по карте, ни даже за наличные бензин не смог найти ни на одной заправке.

— Выезжал в шестом часу утра — искал до семи вечера, — делится водитель. — В результате — пришлось по знакомству незаконным путем ночью заправляться. А потом просто водитель, с которым мы вместе на фирме работаем, 10 литров одолжил.

дефицит топлива на заправках

В поисках информации

Самое досадное в ситуации с бензином — это отсутствие проверенной информации о наличии топлива. И приходится водителям наугад объезжать полгорода в поисках работающей заправки, а потом еще в очереди часами стоять.

— Был день, когда, выехав из дома в 5.30 и начав поиски с 4-й станции Люстдорфской дороги, заправиться смогла только возле Пересыпского моста, отстояв около часа в очереди, — рассказывает одесситка Юлия. — На тот момент я пользовалась онлайн-картой украинских АЗС, но она оказалась не информативной, данные по работающим заправкам и наличию на них топлива — устаревшими. Сейчас я пользуюсь несколькими группами в соцсетях, где водители в реальном времени делятся информацией где какое топливо, по какой цене и в каком объеме наливают. Так хотя бы не тратится время на поиск той самой очереди, отстояв которую можно все-таки заправиться.

Еще один способ сэкономить время и нервы в поисках бензина — установить на телефон приложения сетей АЗС.

— Загрузил в телефон мобильное приложение ОККО, — рассказал водитель Сергей. — Там появляется информация о наличии топлива на заправках. Покупаю по предоплате бензин и соляру заранее, а потом заправляюсь. Причем выезжаю пораньше. Многие компании, выставив нули на стелах, продают бензин по безналу или по топливным талонам. И в течение дня все топливо, купленное таким образом, разбирают.

 

О «волшебных» словах и «секретных» чеках

В общем, объявлениям на стелах доверять не стоит. А если крайне необходимо заправиться, делятся водители, попробуйте использовать «волшебные» слова «наличкой и без чека».

Произнеся «пароль», можно заправиться без ограничений — правда, нередко по цене гривен на 10-15 выше установленного тарифа. В общем, «кому война, а кому — мать родна».

А если чеки и печатают, считает одессит Игорь, то, судя по всему, исключительно для того, чтобы перед налоговой отчитаться. Так, на заправке БРСМ на Химической за бензин содрали 52,99 гривни за литр. А когда потребовал показать чек, пробитый по кассе тариф оказался 44,74 гривни за литр.

обман на заправке

Похожие схемы работают и на некоторых других популярных заправках, делятся водители.

И снова — очередь

Но все же одесситы не оставляют надежды приобрести горючее по установленному тарифу. И потому выстраиваются в многочасовые очереди за талонами на бензин по фиксированной цене на АЗС «Укрнафта» возле офиса на Романа Кармена, 21.

Приемные часы здесь — с 9.00 до 18.00. Но в день проходят всего 30 клиентов. Поэтому для того, чтобы занять очередь, некоторые приезжают к офису в 4.00 утра. И к 11.00 в список очередников можно было записаться 94-м.

Нередко самые стойкие остаются дежурить у офиса на ночь. Ведь следующим утром составленный накануне список может исчезнуть.

12 мая здесь можно было купить талоны на 10, 15 или 20 литров. В наличии имелись А92 по 41 гривне за литр и дизельное топливо по 46 гривен. Талоны — бессрочные, действительны до момента получения топлива на АЗС.

Стоят в общей очереди и владельцы топливных карт «Укрнафты» для заправки в сети АВІАС. Клиенты должны перевести на карту деньги. А в офисе начислят количество литров, которое они смогут получить на заправках.

дефицит топлива на заправках

Вести с заправок и обещания Минэкономики

В общем, хочешь заправиться — копи талоны и не уставай отслеживать необходимую информацию. 14 мая, например, на заправке WOG у «Альтаира» нам сообщили, что на АЗС сети завезут девять бензовозов топлива. Правда, на их заправочную станцию горючее не поступит — в прошлый раз давали. А вот у АЗС на Фонтанской дороге действительно можно было наблюдать внушительную очередь. Все топливо здесь продавали по 40 гривен за литр и вроде бы только при наличии топливной карты. «Хвосты» на несколько кварталов вытянулись у АЗС MOTTO и ОККО на Краснова. На заправке АВІАС ажиотажа не наблюдалось, хотя здесь по талонам отпускали А95 и дизтопливо.

В это время в Минэкономики заверяют, что недели через две проблема дефицита горючего в Украине станет менее острой. Уже заключен договор об увеличении транзита топлива через Польшу до 250 тысяч тонн в месяц. Таможенное оформление горючего на границе должно проходить без очереди. К тому же, обещают чиновники, что резкого подорожания топлива не будет — действующее госрегулирование цен отменять не собираются.

Ну а пока утро для многих одесситов-автовладельцев начинается с поисков бензина. А некоторые — в целях экономии — стали пользоваться общественным транспортом.

Отменяют автобусы

Дефицит горючего уже отразился на межобластных перевозках.

Из-за нехватки топлива сокращено количество рейсов маршрута №70 «Черноморск — Одесса». На этом направлении сейчас курсируют всего три автобуса.

Временно прекратили работу маршруты:

  • №3 «Петродолинское — Овидиополь»;
  • №6 «Черноморск — Аккаржа» (через село Молодежное);
  • №7 «Черноморск — Аккаржа»;
  • №18 «Черноморск — Овидиополь».

 

Топливо на онлайн-карте Одессы

Проверить наличие топлива на заправках Одессы теперь можно на онлайн-карте. С ее помощью можно узнать, есть ли топливо на АЗС сетей WOG, OKKO и Socar. Чтобы воспользоваться сервисом, надо перейти по ссылке:

https://misto.lun.ua/help?ls=wog,okko,socar#11.04/46.4382/30.6776

Для просмотра следует нажать на кнопку «Что сейчас работает» и пролистать список до категории «Автомобили». Затем надо выбрать компанию. При нажатии на иконку выводится более подробная информация о заправке: адрес, дополнительные услуги, график работы, доступные виды топлива и условия покупки (талоны, платежные карты, ограничения).

Фото Бориса Яворского

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить