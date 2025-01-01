В Одессе можно в реальном времени узнать качество воздуха: к проекту присоединился Политех

Национальный университет «Одесская политехника» присоединился к всеукраинскому и международному проектам мониторинга атмосферного воздуха Одессы в районе расположения вуза. В рамках сотрудничества с общественной организацией «Save Dnipro» университет получил современный прибор SaveEcoSensor3.0 для измерения уровня загрязнения пылевыми частицами.

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Прибор работает в режиме реального времени, каждые две минуты предоставляя новые данные. Речь идет о признанном индексе качества воздуха (AQI), который имеет шесть уровней безопасности — от «хорошего» до «опасного». Каждый уровень сопровождается научно обоснованными рекомендациями для населения.

Данные с прибора отображаются в режиме реального времени на общедоступном ресурсе SaveEcoBot, а также представлены на международном экологическом портале AQICN.org.