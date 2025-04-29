Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Степан Граматик родился и вырос в поселке Катлабуг, по окончании школы овладел профессией ветеринара. В Измаиле встретил любимую, создал семью, воспитывал двух дочерей, работал в Измаильском порту.

С первых дней полномасштабного военного вторжения России в Украину Степан Гаврилович пошел защищать родную землю и собственную семью — в марте 2022 года вступил в Тероборону. Защищал Очаков, воевал под Покровском, сражался с врагом на Сумщине.

“Сражался до последнего, отдав за мирное, свободное, счастливое будущее собственных дочерей и каждого из нас самое дорогое, что есть у человека, — жизнь», — написал городской голова в Фейсбук.

Командир противотанкового взвода роты огневой поддержки младший лейтенант Степан Граматика будет похоронен на Аллее Славы на Новом кладбище Измаила.

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