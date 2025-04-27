Об этом сообщает Болградская райгосадминистрация.
Степан Кара родился 9 марта 2002 года в селе Кролевка Бородинской громады в многодетной семье. После окончания школы, учился в Тарутинском аграрном лицее, последнее время проживал в селе Подгорное Тарутинской громады.
«Он был добрым, чутким, трудолюбивым парнем», – говорят в громаде о своем земляке.
Когда началась полномасштабная война, Степан ушел на фронт добровольцем и мужественно и самоотверженно защищал Украину от врага.
Степан Кара погиб 19 апреля 2025 года. Ему навсегда осталось 23 года.
По теме: В родной дом на щите возвращается защитник из Белгорода-Днестровского
На похороны отважного сына Украины пришли близкие друзья, знакомые, руководство Бессарабского поселкового совета, военнослужащие и благодарные земляки. Склонив головы в скорби, они становились на колени и возлагали цветы перед траурной процессией.
«Добрая и светлая память о Степане навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родителям, семье, всем, кто знал и уважал этого парня. Никогда не забываем, какой дорогой ценой Украина борется за свободу и независимость! Ценим отвагу тех, кто защищает наше будущее», – говорится в сообщении райгосадминистрации.
Читайте также:
- На войне остановилось сердце военнослужащего из Одесской области;
- В Сумской области погиб зенитчик из Пивденного;
- Под Запорожьем погиб защитник из Одесской области.