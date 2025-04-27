Об этом сообщает Болградская райгосадминистрация.

Степан Кара родился 9 марта 2002 года в селе Кролевка Бородинской громады в многодетной семье. После окончания школы, учился в Тарутинском аграрном лицее, последнее время проживал в селе Подгорное Тарутинской громады.

«Он был добрым, чутким, трудолюбивым парнем», – говорят в громаде о своем земляке.

Когда началась полномасштабная война, Степан ушел на фронт добровольцем и мужественно и самоотверженно защищал Украину от врага.

Степан Кара погиб 19 апреля 2025 года. Ему навсегда осталось 23 года.

На похороны отважного сына Украины пришли близкие друзья, знакомые, руководство Бессарабского поселкового совета, военнослужащие и благодарные земляки. Склонив головы в скорби, они становились на колени и возлагали цветы перед траурной процессией.

«Добрая и светлая память о Степане навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родителям, семье, всем, кто знал и уважал этого парня. Никогда не забываем, какой дорогой ценой Украина борется за свободу и независимость! Ценим отвагу тех, кто защищает наше будущее», – говорится в сообщении райгосадминистрации.

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