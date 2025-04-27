Погибший воин Степан Кара
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Об этом сообщает Болградская райгосадминистрация.

Степан Кара родился 9 марта 2002 года в селе Кролевка Бородинской громады в многодетной семье. После окончания школы, учился в Тарутинском аграрном лицее, последнее время проживал в селе Подгорное Тарутинской громады.

«Он был добрым, чутким, трудолюбивым парнем», – говорят в громаде о своем земляке.

Когда началась полномасштабная война, Степан ушел на фронт добровольцем и мужественно и самоотверженно защищал Украину от врага.

Степан Кара погиб 19 апреля 2025 года. Ему навсегда осталось 23 года.

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На похороны отважного сына Украины пришли близкие друзья, знакомые, руководство Бессарабского поселкового совета, военнослужащие и благодарные земляки. Склонив головы в скорби, они становились на колени и возлагали цветы перед траурной процессией.

На похоронах Степана Кары в Одесской области

«Добрая и светлая память о Степане навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родителям, семье, всем, кто знал и уважал этого парня. Никогда не забываем, какой дорогой ценой Украина борется за свободу и независимость! Ценим отвагу тех, кто защищает наше будущее», – говорится в сообщении райгосадминистрации.

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