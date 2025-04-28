погибший, потери
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Об этом с глубокой скорбью сообщили в громаде.

Сергей Вишенько родился 14 декабря 1994 году в селе Десантное Вилковской громады. С началом полномасштабного вторжения добровольно присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины и был верен присяге до последнего дня своей жизни. 

Вишенько Сергій

Командир разведывательного отделения младший сержант Сергей Вишенько погиб 24 апреля 2025 года в районе населенного пункта Краснополье Сумской области.

У воина остались жена и сын.

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