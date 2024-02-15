Мерія Одеси витратить майже 19 мільйонів на крематорій і кладовища

Про це йдеться у проєкті внесення змін до міської цільової програми благоустрою на 2022-2026 роки.

Згідно з документом, у 2024 році планують витратити 10 млн грн на придбання нової кремаційної печі.

У 2022 році одеська мерія повідомляла, що для підтримання цілодобового режиму роботи крематорію було проведено ремонт. У місті ухвалили рішення зупинити роботу двох печей на добу, щоб зробити терміновий ремонт і забезпечити роботу крематорію надалі.

Тоді у зв’язку з війною Харківський крематорій тимчасово зупинив свою роботу, тож у країні залишалися Київський та Одеський. Зараз працюють усі три крематорії.

Читайте також: В Одесі збільшили допомогу на поховання військовослужбовців

Також в Одесі виділять 8,9 млн грн. на благоустрій кладовищ. Планується будівництво дорожнього покриття, вбиралень і водопроводу з колодязями.

Нагадаємо, у “ковідному” 2021 році одеський крематорій працював на межі можливостей, проводячи приблизно пів сотні кремацій щодня.