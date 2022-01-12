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Минздрав намерен урезать срок действия ковид-сертификатов – как его можно продлить?

Минздрав намерен урезать срок действия ковид-сертификатов – как его можно продлить?

На этой неделе Министерство здравоохранения Украины намерено принять решение о сокращении срока действия ковид-сертификатов о вакцинации от COVID-19 двумя дозами с одного года до 9 месяцев по примеру стран Евросоюза. При этом время действия документа можно будет продлить, получив третью прививку.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По словам Радуцкого, такое решение уже принято на уровне Еврокомиссии и начнет действовать в ЕС с 1 февраля.

«Большинство стран Европы на национальном уровне сократили срок действия сертификата после двух доз до 7 месяцев. В Литве такое требование к сертификату было введено с 28 декабря 2021 года, во Франции – с 15 января, в Греции – с 1 февраля»,

– пояснил глава комитета по вопросам здоровья нации.

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Он также напомнил, что уже почти неделю в Украине разрешена прививка третьей дозой для граждан старше 18 лет, которые вакцинировались двумя дозами от 6 до 9 месяцев назад. Однако в настоящее время в центрах вакцинации желающих сделать третью прививку практически нет.

«Если вы привиты двумя дозами и после прививки второй дозой прошло от 6 до 9 месяцев, вакцинируйтесь в удобное для вас время. Массовые прививки от ковида в Украине стартовали в конце июля. Поэтому через месяц-два в центрах вакцинации появятся очереди».

– предупреждает Радуцкий.

По его словам, получить бустерную дозу вакцины от коронавируса также необходимо для того чтобы усилить защиту организма.

«Исследования ученых подтверждают, что третья доза значительно снижает риск инфицирования. По данным британской службы здравоохранения, третья доза имеет эффективность около 75% от симптоматического течения заболевания омикроном и максимальную защиту от тяжелого течения болезни и госпитализации»,

– добавил парламентарий.

Сертификат о вакцинации третьей дозой будет действителен 270 дней.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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