Ковид-сертификат: где получить в Одессе и области?

Те, кто не разобрался с приложением Дія и не смог получить ковид-сертификат онлайн, могут получить документ в пунктах вакцинации. Где помогут это сделать в Одесской области?

Не все люди могут разобраться, как работает приложение «Дия» в смартфоне, да и не у всех есть дома компьютер, а без этого ковид-сертификат не сгенерировать. В таких случаях на помощь и приходит офлайн-поддержка. Расположены точки помощи при пунктах вакцинации.

По всей Украине открылось уже более 900 таких точек, рассказал руководитель направления по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.

Начали работать стационарные представительства «Дии» и в Одессе. Начальник управления цифрового развития Одесской облгосадминистрации Станислав Николайчук сообщил, что сейчас получить консультацию и помощь с генерацией COVID-сертификата можно во всех центрах вакцинации, а еще в центрах админуслуг.

Как сообщили в ведомстве, в среднем за день работы каждого прививочного пункта пациенты обращаются за помощью в получении сертификатов от 15 до 60 раз. А в выходные число обращений доходит до 85.

Где вакцинируют и помогут сделать сертификат?

Одесса

Поликлиника №1, ул. Болгарская, 38,

тел.: (048) 740-71-43.

ул. Болгарская, 38, тел.: (048) 740-71-43. ЦПМСП №10, ул. Академика Гаркавого, 2,

тел.: (048) 740-71-43.

ул. Академика Гаркавого, 2, тел.: (048) 740-71-43. КДЦ №20, ул. Левитана, 6,

тел.: (048) 705-87-19 (20).

ул. Левитана, 6, тел.: (048) 705-87-19 (20). Амбулатория ЦПМСП №3 , Фонтанская

дорога, 30/32, тел.: (048) 788-97-04.

, Фонтанская дорога, 30/32, тел.: (048) 788-97-04. Издательство «Черноморье» , площадь Б. Деревянко, 1,

тел.: (048) 740-73-55 (60).

, площадь Б. Деревянко, 1, тел.: (048) 740-73-55 (60). Аэропорт «Одесса», ул. Центральный аэропорт, 2,

тел.: (048) 740-73-55 (60).

ул. Центральный аэропорт, 2, тел.: (048) 740-73-55 (60). Парк Горького, ул. Космонавтов, 17а,

суббота-воскресенье

ул. Космонавтов, 17а, суббота-воскресенье ТРЦ «Сити Центр», просп. Небесной Сотни, 2,

тел.: (048) 705-87-19 (20).

просп. Небесной Сотни, 2, тел.: (048) 705-87-19 (20). ТРЦ «Сити Центр Котовский» , ул. Давида Ойстраха, 32,

тел.: (048) 755-03-60 (57).

, ул. Давида Ойстраха, 32, тел.: (048) 755-03-60 (57). ТЦ «Fontan Sky», пер. Семафорный, 4,

тел.: (048) 726-55-10.

пер. Семафорный, 4, тел.: (048) 726-55-10. ТЦ «Семья», ул. Семена Палия, 93а,

тел.: (048) 758-08-50, (048) 703-45-47.

ул. Семена Палия, 93а, тел.: (048) 758-08-50, (048) 703-45-47. ТЦ «Эпицентр», Овидиопольская дорога, 1,

тел.: 096-42-90-854.

Овидиопольская дорога, 1, тел.: 096-42-90-854. ТРЦ «Ривьера», Южная дорога, 101а,

суббота.

Южная дорога, 101а, суббота. ТЦ «Эпицентр», просп. Небесной Сотни, 99,

суббота-воскресенье,

тел.: (048) 770-17-30.

просп. Небесной Сотни, 99, суббота-воскресенье, тел.: (048) 770-17-30. ТЦ «Эпицентр» , ул. Паустовского, 14,

тел.: (048) 793-53-01, (048) 793-55-01.

, ул. Паустовского, 14, тел.: (048) 793-53-01, (048) 793-55-01. Железнодорожный вокзал,

медпункт на платформе №1,

по будням.

медпункт на платформе №1, по будням. Кирха, ул. Новосельского, 68,

по будням, кроме среды.

ул. Новосельского, 68, по будням, кроме среды. Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь,

ул. Успенская, 4б.

ул. Успенская, 4б. Арабский культурный центр, ул. Ришельевская, 49,

по подельникам и средам.

ул. Ришельевская, 49, по подельникам и средам. Трамвай, Старосенная площадь.

Старосенная площадь. Областной физкультурный диспансер,

2-й Куликовский переулок, 4,

по подельникам, средам и пятницам.

2-й Куликовский переулок, 4, по подельникам, средам и пятницам. ТЦ «Новая линия»,

Киевское шоссе, 8/2, суббота,

тел.: (048) 770-17-30.

Киевское шоссе, 8/2, суббота, тел.: (048) 770-17-30. Таировский КДЦ, ж/м Радужный, 21,

по подельникам, средам и пятницам,

тел.: (048) 770-17-30.

Одесская область

ИЗМАИЛ , Дом Учителя, ул. Авраамовская, 42

тел.: 067-182-84-69.

, Дом Учителя, ул. Авраамовская, 42 тел.: 067-182-84-69. ЧЕРНОМОРСК, поликлиника, ул. Первого Мая, 1,

тел.: 098-388-2000.

поликлиника, ул. Первого Мая, 1, тел.: 098-388-2000. Дворец спорта «Юность», проспект Мира, 20, суббота.

суббота. БЕРЕЗОВКА , поликлиника, ул. Больничная, 6,

тел.: (048) 562-03-38.

, поликлиника, ул. Больничная, 6, тел.: (048) 562-03-38. ОВИДИОПОЛЬ , ЦРБ, ул. Шевченко, 422, 1-й корпус, гинекологическое отделение,

тел.: (048) 513-11-03, 098-659-38-05.

, ЦРБ, ул. Шевченко, 422, 1-й корпус, гинекологическое отделение, тел.: (048) 513-11-03, 098-659-38-05. ТРОИЦКОЕ , поликлиника, ул. Сатова, 8б,

тел.: 067-580-20-43.

, поликлиника, ул. Сатова, 8б, тел.: 067-580-20-43. БОЛГРАД , здание сберкассы, пр-т Соборный, 137,

тел.: 093-530-68-73.

, здание сберкассы, пр-т Соборный, 137, тел.: 093-530-68-73. РАЗДЕЛЬНАЯ , Дворец культуры, ул. Европейская, 36,

тел.: 066-848-28-68.

, Дворец культуры, ул. Европейская, 36, тел.: 066-848-28-68. БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ , ЦПМСП, ул. Николаевская, 55а,

тел.: 068-123-02-34.

, ЦПМСП, ул. Николаевская, 55а, тел.: 068-123-02-34. ПОДОЛЬСК, ЦПМСП, просп. Победы, 23,

тел.: 099-00-199-64, 067-333-53-10.

ЦПМСП, просп. Победы, 23, тел.: 099-00-199-64, 067-333-53-10. Железнодорожный вокзал, зал повышенной комфортности,

тел.: 099-001-99-64.

тел.: 099-001-99-64. УСАТОВО, ЦПМСП, ул. Больничная, 19,

тел.: 067-495-53-68, 098-392-85-70.

Ранее мы рассказывали о том, где в Одессе вакцинируют детей, беременных и онкобольных.