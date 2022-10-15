Минус дрон и вертолет: как поработали зенитчики этой ночью

В ночь с 14 на 15 октября 2022 года на Юге Украины, над территорией Херсонской области, зенитчики уничтожили вражеский вертолет и дрон-камиканзе Shahed-136.
Об этом сообщает Воздушное командование «Юг».
«Над Херсонщиной подразделениями Херсонской зенитной ракетной бригады сбит российский ударный вертолет, тип уточняется, и дрон-камикадзе Shahed-136», – говорится в сообщении.
Кстати, напомним, что теперь одесситы могут указать ВСУ местонахождение ракеты или дрона с помощью специального приложения для смартфона.
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