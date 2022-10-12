На Юге Украины зенитчики «приземлили» 9 «шахидов»

Сегодня утром, в среду, 12 октября 2022 года, над территорией Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны сбиты девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушного командования «Юг».

Напомним, что во вторник, 11 октября, над территорией Николаевской области силы ПВО уничтожили 8 крылатых ракет типа «Калибр», Х-101 и беспилотник оперативно-тактического уровня, а над Одесской областью – 5 крылатых ракет.

Как сообщалось, на утро среды, 12 октября 2022 года, 231-й день с начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины, угроза ракетных атак по территории нашей страны остается высокой.

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