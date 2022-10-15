Война в Украине, 234-й день: больницы оккупантов переполнены ранеными

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует о ситуации на утро субботы, 15 октября 2022 года – 234-го дня с начала полномасштабной войны с русскими нацистами.

Так, по данным Генштаба ВСУ, агрессор все еще пытается выйти на административную границу Донецкой области и удержать ранее захваченные районы Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. За прошедшие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане Харькова, Константиновки, Соледара, Бахмута, Чумаков, Лебединского, Запорожья, Давыдового Брода и Мирного. А Днепропетровская область и город Очаков подверглись ударам иранских дронов-камикадзе. Шесть из девяти беспилотнх летательных аппаратов (БПЛА) удалось сбить нашим защитникам.

Для своих преступлений противник продолжает использовать крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

За минувшие сутки, оккупанты нанесли 6 ракетных и 30 авиационных ударов, совершили 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области. Также оккупанты проводили разведку в районе населенного пункта Блешня Черниговской области с использованием БПЛА, который удалось сбить;

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Волчанские Хутора, Старица и Дворичное;

на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Вишневое, Грековка, Григорьевка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Надежда, Нововодяное, Ольговка, Первомайское, Раздолевка, Табаевка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Одрадовка, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Каменка, Тонечко, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опросное, Невельское, Марьинка и Красногоровка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20 районов населенных пунктов. Среди них – Большая Новоселка, Времовка, Золотая Нива, Угледар, Павловка, Никольское и Новоданиловка.

На Южнобужском направлении враг обстрелял районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых. Так, в одну из больниц Донецка за эту неделю поступило около 100 раненых. В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койко-мест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию россии, смертность среди них превышает 50%.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника в предыдущие дни в Запорожской области. Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожены 4 комплекса С-300.

Силам обороны удалось успешно отразить атаки противника в Донецкой области. В частности, в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Иванград, Спирное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла около 30 ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 9 БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили 4 пункта управления, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 12 складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и 20 других важных целей.