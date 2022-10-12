На Юге Украины зенитчики ВСУ устроили настоящий разгром российским вертолетам

Утром 12 октября 2022 года защитники неба из Воздушного командования «Юг» за 18 минут сбили сразу 4 вертолета вражеских вертолета.

О фантастическом успехе украинских зенитчиков сообщили в Воздушном командовании «Юг».

По информации военных, с 8.40 по 8.58 12 октября на юге Украины силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг» уничтожены по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), осуществлявших огневую поддержку сухопутных подразделений оккупационных войск на южном направлении.

По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные – за линией фронта.

В сообщении ВК «Юг» также сказано, что боевая работа велась еще по двум вертолетам, поэтому есть большая вероятность, что количество подтвержденных и сбитых вертолетов увеличится!

Ранее сообщалось, что утром 12 октября 2022 года над территорией Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны сбиты девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.