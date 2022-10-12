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На Юге Украины зенитчики ВСУ устроили настоящий разгром российским вертолетам

На Юге Украины зенитчики ВСУ устроили настоящий разгром российским вертолетам

Утром 12 октября 2022 года защитники неба из Воздушного командования «Юг» за 18 минут сбили сразу 4 вертолета вражеских вертолета.

О фантастическом успехе украинских зенитчиков сообщили в Воздушном командовании «Юг».

По информации военных, с 8.40 по 8.58 12 октября на юге Украины силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг» уничтожены по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), осуществлявших огневую поддержку сухопутных подразделений оккупационных войск на южном направлении.

По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные – за линией фронта.

В сообщении ВК «Юг» также сказано, что боевая работа велась еще по двум вертолетам, поэтому есть большая вероятность, что количество подтвержденных и сбитых вертолетов увеличится!

Ранее сообщалось, что утром 12 октября 2022 года над территорией Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны сбиты девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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