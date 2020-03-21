Міністерство охорони здоров’я інформуватиме українців про поширення коронавірусу у месенджерах

МОЗ України розширює майданчики комунікації та створює офіційну Viber-спільноту “Коронавірус_інфо”, де буде публікувати актуальну й достовірну інформацію від відомства про ситуацію щодо поширення коронавірусу в країні.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Майданчик авторизований компанією Rakuten Viber. Також через месенджер будуть розсилатися in-app сповіщення всім зареєстрованим в Україні користувачам. Щоб долучитися до спільноти, переходьте за посиланням.

У рамках протидії поширенню коронавірусу COVID-19 в Україні та з огляду на зростаючу потребу користувачів у коректній та своєчасній інформації, Міністерство охорони здоров’я України запустило офіційну спільноту у Viber – “Коронавірус_інфо”, де буде ділитися останніми новинами і даними про ситуацію з COVID-19 у країні.

Як це буде?

МОЗ України буде публікувати останні новини та дані про коронавірус в Україні, кількість випадків зараження, а також розповідатиме про запобіжні заходи, яких варто дотримуватися у період карантину. Це єдина верифікована і підтверджена спільнота Міністерства охорони здоров’я у Viber, в якій буде публікуватися достовірна інформація з офіційних джерел МОЗ України.

Нагадаємо, станом на 21 березня 2020 року по всій території України виявлено 41 випадок зараження коронавірусом, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. У країні запроваджено суворий карантин.

+МОЗ України закликає споживати інформацію лише з надійних джерел. Усі оперативні дані, рекомендації та інструкції оперативно надаються на офіційних сторінках МОЗ:

Офіційний вебсайт МОЗ

Офіційна сторінка МОЗ у Facebook

Офіційний телеграм-канал Міністерства Коронавірус_інфо

Telegram-бот МОЗ із відповідями на найпоширеніші питання про коронавірус

Відповіді на основні запитання про COVID-19 .

Фото: dw.com

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