В Україні зареєстровано 40 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19

Что делать, если есть подозрение на коронавирус: пошаговая инструкция Нам бы очень хотелось, чтобы этот материал вам никогда не пригодился, но знания эти все-таки будут полезны. В период эпидемии коронавируса мы выяснили, как следует поступать, если у вас, ваших родственников или друзей появились симптомы заболевания. Читаем, запоминаем и делаем все, чтобы эта информация осталась только в теоретической плоскости. ПОДРОБНЕЕ

Одесса, день пятый: карантинные «картинки» с улиц города (фото) Последний рабочий день (как для кого, впрочем) первой одесской карантинной недели. Что на улицах города? Людей заметно меньше. Зато из этих «меньше» в масках — гораздо больше. Самая распространенная картинка дня: пожилой одессит (одесситка) с полными сумками-кульками-пакетами. Обо всем этом и другом — в нашем фоторепортаже. ПОДРОБНЕЕ