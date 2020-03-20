В Україні зареєстровано 40 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19

Найбільше випадків зареєстровано у Чернівецькій області.
Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я в Україні.
Станом на 22:00 20 березня підтверджено 40 випадків COVID-19.
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 1 (+1) області та м. Київ (2).
Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили:
Чернівецька (+15);
Дніпропетровська 2;
Житомирська 1;
Харківська (+1);
Львівська (+1);
Київська обл. (+1);
м. Київ 1.
Усього зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 750-ти зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб
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