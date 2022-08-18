Министерство культуры поддерживает демонтаж памятника Екатерине ІІ в Одессе

Об этом заявил министр Культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

На сайте ведомства приводят его позицию по отношению к памятнику:

О памятнике Екатерине II у меня очевидно мнение: вряд ли его нужно оставлять. Однако это в первую очередь должно быть решение одесских депутатов с соответствующим обращением к нам. Если оно поступит – не сомневайтесь, мы дадим согласие.

Министр также подчеркнул, что для сноса памятника есть законная процедура.

Если достопримечательность относится к списку местного культурного наследия, то местные власти подают к нам решение о вынесении его из этого списка. В таком случае памятник могут перенести на какую-нибудь аллею советских памятников или отдать в музей. То есть не обязательно крушить. Если это национальный памятник, то вносим предложение в Кабмин, где принимается соответствующее решение. Мы просим местные органы власти решать, учитывая мнения экспертов, но также и местные традиции или истории, связанные с тем или иным местом,

— добавил он.

Александр Ткаченко также подчеркнул, что Министерство поддерживает процесс декоммунизации, впрочем, не может предписывать учреждениям культуры, что им делать.

Надо действовать в соответствии с законом и не забывать, что мы толерантное европейское государство, поэтому отказ от советского наследия должен происходить прозрачно с обсуждением экспертов и с учетом нюансов регионов,

— подчеркнул Министр и добавил, что в МКИП создан и уже работает совет экспертов по декоммунизации и дерусификации.

Отметим, что фигура Екатерины II является копией оригинала и потому не внесена в список ни местного, ни общегосударственного культурного наследия. В отличии от четырех фигур «основателей» Одессы, которым более 100 лет.

Поэтому в любом случае судьбу памятника может решить только один орган власти – это Одесский городской совет.

Ранее мы уже рассказывали кто и когда может демонтировать памятник Екатерине II.

Также «Одесская Жизнь» сообщала, что президент ответил на петиции о сносе Екатерины ІІ и замене ее порноактером.

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