Рецепт счастья: ученые начали крупнейшее исследование в истории человечества

По данным The Guardian, в исследовании примут участие более 30 тысяч человек со всего мира, а команда из более тысячи ученых из 70 стран уже подготовила для этого уникальные методики. Проект возглавляет профессор Элизабет Данн из Университета Британской Колумбии. По ее мнению, это станет самым большим и самым разнообразным экспериментом в сфере психологии счастья.

Как это будет работать?

Участников случайным образом распределят на группы, каждой из которых предложат выполнить короткие задания. Например, они попробуют физические упражнения, такие как йога, высокоинтенсивные интервальные тренировки или упражнения с собственным весом. Другие группы сосредоточатся на эмоциональных практиках, таких как благодарность или положительная визуализация.

Каждое задание продлится до 25 минут и не потребует специального оборудования. Для сравнения результатов также будет создана контрольная группа.

Что дальше?

Элизабет Данн объясняет:

— Мы получим самый большой и самый разнообразный набор данных о стратегиях, которые способствуют счастью. Насколько эффективны эти стратегии? Работают ли они везде? Есть ли такие, которые чрезвычайно помогают небольшой группе людей, но почти не имеют влияния на других?

Почему это важно?

В мире, где уровень стресса и эмоционального выгорания продолжает расти, исследование счастья становится не только актуальным, но и необходимым. Результаты этого эксперимента могут помочь миллионам людей улучшить свое эмоциональное здоровье благодаря научно обоснованным методикам.