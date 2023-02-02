Рокер в вышиванке: одессит — лучший «Учитель года-2022» в номинации «искусство»

В конце каждого года Украина отмечает своих лучших учителей. На конкурсе «Учитель года-2022» в номинации «Искусство» победил одесский преподаватель музыкального искусства Одесского лицея №9 Максим Трубников.

О том, почему пришел в педагогику, украинских народных корнях и патриотизме «не для галочки» Максим рассказал нашим читателям.

Максим в музыке с самого детства

Максим – потомственный одессит. Родился на Слободке, где его прадед 150 лет назад выкупил землю и построил дом. В музыкальную школу привела бабушка, когда ему было всего четыре года. И с тех пор вся его жизнь связана с музыкой.

Первую рок-группу Максим собрал в 14 лет… Экспериментировал, искал свое звучание…

— В Мариинской гимназии, где я учился, была группа «Тіні забутих предків». Затем появилась группа, игравшая, в основном, тяжелый рок – с «тяжелым» названием «Реквием». Уже через год на проходившем в Одессе фестивале «От заката до рассвета» она оказалась в пятерке лучших, — рассказывает музыкант.

«Друже Музико» — одесский этно-драйв и фолк-рок

Группу «Друже музико», завоевавшую широкое признание не только в Одессе, но по всей Украине, Максим создал в 2009 году. Сегодня на ее счету семь записанных альбомов. Музыкальный стиль группы Максим называет «этно-драйв» или «фолк-рок».

— Это рок-музыка, основанная на народной музыке — украинском мелосе. Поем исключительно на украинском языке. Есть песни, посвященные украинскому войску. Под них маршируют сегодня Национальная гвардия Украины, Морская охрана Государственной пограничной службы, множество добровольческих батальонов и подразделений ВСУ, — объясняет Максим.

«Друже музико» на майданах Одессы и Киева в 2013 году

В 2013 году в Украине началась «Революция достоинства». В Одессе Евромайдан собирался на площади у памятника Дюка. И Максим стал его активным участником. Практически, ежедневно выступал в патриотических концертах, проходивших под отрытым небом. А в декабре 2013 года давал концерт на Майдане в Киеве вместе с «Океаном Эльзы».

— Тогда у сцены находилось около 300 000 людей. И они все вместе отвечали на призыв моей песни: «Будь з нами! Будь українцем!», — вспоминает Максим.

В 2014 году для поддержки бойцов ВСУ и добровольческих батальонов в зоне АТО на Востоке страны украинские музыканты создали общественную организацию «Музыкальный батальон». Группа «Друже музико» стала ее активным участником.

«Друже музико» и «Музыкальный батальон»

По линии столкновения в то время не было ни одного города и села, где бы музыканты не давали свои концерты. А с началом полномасштабной войны выступали перед украинскими воинами по всей Украине.

— Концертов дали бесчисленное множество. Их уже никто не считает. Неделю тому назад снова были в восточном регионе. И каждый день – по шесть концертов. Как в свое время украинские кобзари, мы – вместе с украинским войском, — рассказывает Максим.

Кобзарство, казацкие думы и песни Мазепы в Одессе

По кобзарским традициям рокеры, понятно, не живут. Вместе с тем Максим – реконструктор кобзарства.

— С кобзарством я столкнулся в 2010 году. Мой, в дальнейшем, кум, активист одесского Майдана Алексей Губский привез кобзу. Этот музыкальный инструмент он создал собственными руками. Показал мне, дал возможность овладеть кобзой.

Спустя пару лет меня пригласили на фестиваль «Червона рута». Там я играл на кобзе, пел песни минувших веков. И стал лауреатом в номинации «старосветский фольклор». Так началась моя кобзарская реконструкция, — рассказывает Максим.

Со временем Максим сделал свою собственную кобзу. И сейчас учит всех желающих самостоятельно создавать старосветские музыкальные инструменты. На них музыканты исполняют реконструированную украинскую музыку XVII-IXX веков:

казацкие думы;

духовные канты и псалмы;

песни, написанные, гетманом Иваном Мазепой в 1697 году.

— Кобзарство не должно быть массовым. Это элитарное искусство. И, в первую очередь, оно сохраняет наши настоящие украинские корни, дает возможность современному украинцу прикоснуться языку, музыке, звучавшей в минувшие века, и уничтожалась как российской, так, в дальнейшем, и светской властью, — считает Максим.

Максим про преподавание музыки

После окончания «Мариинки» Максим поступил в Южно-украинский педагогический университет на музыкально-педагогический факультет. И понял, что его интересует не только музыка сама по себе, но и возможность просвещать и влиять на подрастающее поколение. А в какой сфере это можно полнее реализовать, как ни в педагогике?

— Педагогическая деятельность меня захватила. Григорий Савич Сковорода сказал: «Только тот учитель, который живет так, как учит». И я стараюсь быть именно таким. Быть, в первую очередь, другом, живым примером для моих учеников. Обязательно надо быть честным — перед собой, перед детьми. И, если говорить о патриотизме, — это не тема урока или галочка, которую я должен поставить. В этом случае будет ясно видно — это не настоящее, — делится Максим.

В педагогике Максим никогда не пытается кого-то копировать. Старается у разных педагогов брать лучшее. А к своим ученикам обращается только на вы.

— Возможно, их сначала это немного удивляет. Но в дальнейшем — очень быстро к этому привыкают и считают абсолютно нормальным. Это не границы, которые, вроде бы, нас разделяют. Наоборот – это сближает. А я всегда люблю работать в близком контакте – как говорят, глаза в глаза, — убежден педагог.

Случалось, правда, что когда родителям в качестве классного руководителя представляли патлатого, по выражению Максима, рокера в вышиванке, они бывали слегка шокированы.

— Ну, а потом приходили к мнению, что классный руководитель мужчина – это классно. В конечном итоге судят по делам, результатам. И потом все бегают и просят: «Можно перевестись в класс Максима Валерьевича?» А нельзя. Классы и так огромные, — вспоминает Максим.

Сложности преподавания музыки во время войны

Максим — классный руководитель в десятом классе. В лицее он – один из сильнейших. После окончания девятого класса из 35 учеников — 16 отличников.

— Это дети, которым выпали большие испытания: ковидная эпидемия, война, дистанционное обучение – новое для учителей и учеников, — признает педагог.

Казалось бы, преподавать онлайн музыкальное искусство, практически, невозможно. Но, по словам Максима, вполне реально. И он убедительно это продемонстрировал на конкурсе «Учитель года».

— Общаться через ЗУМ в случае вокальной деятельности, конечно, сложнее. Задержка сигнала не дает возможности петь одновременно всем вместе и даже вдвоем. Поэтому мы находим разные варианты, используем современные гаджеты, чтобы ученики могли себя записать на телефон, а я потом переслушал.

Креатив, современные инновационные технологии должны быть для учителя ежедневным — не то, что испытанием, а ежедневной работой. Мы должны идти в ногу со временем. А сегодня современные технологии меняются не еженедельно, а, чуть ли, ни ежечасно. И для того, чтобы мы были интересны детям, чтобы уроки запоминались, мы должны все это знать наравне с ними, не быть какими-то заскорузлыми, устаревшими. Поэтому — должны идти в ногу со временем. И даже — на несколько шагов впереди, — не скрывает Максим.

Как Максим знакомит учеников с украинской культурой

Максим Трубников стремится познакомить своих учеников со всеми стилями и жанрами мировой музыки. Начиная от украинской аутентики — до песен, которые могли появиться сегодня утром. К тому же, кроме занятий по обязательной школьной программе, его ученики принимают участие в украинских народных гуляниях и обрядах.

Рождественские колядки, Масленица, Ивана Купала в постановке Максима и исполнении ребят становятся яркими театральными представлениями. Так, через народные традиции и обычаи учитель приобщает своих учеников и зрителей к украинской культуре, передает их новым поколениям.

Красочные, веселые вертепы ребята представляли не только в лицее, но и самом центре Одессы — на Дерибасовской.

Во время жесткого карантина — в онлайн формате. Во время войны – в военных госпиталях. С Рождеством раненых украинских воинов вместе с учениками Максима поздравлял и легендарный военный капеллан Василий Вирозуб, взятый в плен рашистами на острове Змеиный.

Максим — музыкальный капеллан

— Мы называем себя музыкальными капелланами. Сегодня на войне, возможно, украинским воинам больше всего не хватает психологической поддержки. Потому мы не только развлекаем.

Мы стараемся психологически и морально, своим творчеством, словами поддержки дать людям возможность сохранить себя духовно, физически, морально в очень сложных военных условиях. А война, к сожалению, — не романтика. Это смерти, увечья. Но, несмотря на это, нам надо идти дальше. И мы стремимся делать все, чтобы «Друже музыко» приблизила победу.

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