Міжнародний день кіно та День календаря: що ще святкують 28 грудня

Що святкують 28 грудня

Міжнародний день кіно

Символізує важливість кінематографа як мистецтва та засобу комунікації. У цей день згадують про вплив кіно на суспільство та його здатність об’єднувати людей через спільні історії. Це також можливість вшанувати внесок кінематографістів у розвиток культури.

День календаря

Нагадує про значення організації часу та планування. Календар допомагає стежити за подіями, керувати завданнями та встановлювати пріоритети. Він також є культурним об’єктом, що відображає історичні й релігійні особливості різних народів.

День «Подзвони другу»

Присвячений підтримці соціальних зв’язків та спілкуванню. У цей день людей заохочують дзвонити друзям, щоб поділитися новинами, згадати спільні моменти чи просто підтримати контакт. Це нагадування про те, наскільки важливими є дружні стосунки у повсякденному житті.

День короткометражного кіно

Цей день відзначає роль короткометражних фільмів у розвитку кінематографа. Вони дають можливість режисерам експериментувати та розповідати компактні, але змістовні історії. Такий формат також популяризує доступність кіно для широкої аудиторії.

День шоколадних цукерок

Спрямований на те, щоб нагадати про задоволення від солодощів. Цукерки часто асоціюються зі святковим настроєм і є символом приємних моментів у житті. Це також можливість оцінити майстерність кондитерів, які створюють справжні шедеври.

День завантажень

Підкреслює роль цифрових технологій у сучасному світі. У цей день обговорюють переваги та ризики, пов’язані із завантаженням файлів, програм і медіа. Це також нагода згадати про дотримання авторських прав і безпеку в інтернеті.

День гри в карти

Присвячений популярному виду дозвілля, який об’єднує людей. Карти сприяють розвитку стратегічного мислення та допомагають весело провести час у компанії. Це також можливість познайомитися з різними культурами через їхні традиційні ігри.

Іменини 28 грудня

Які сьогодні іменини: Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Марк, Наталія, Анна, Варвара.

Хто з відомих людей народився 28 грудня

1885 рік: український живописець, графік, скульптор, дизайнер, художник театру, архітектор Володимир Татлін;

1968 рік: український поет і дитячий письменник Іван Андрусяк;

1977 рік: український воїн, учасник російсько-української війни, спортсмен, підприємець, Герой України Максим Редзанич.

Пам’ятні дати 28 грудня

1065 рік: у Лондоні засновують Вестмінстерське абатство — місце коронації англійських монархів;

1869 рік: американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо отримує патент на жувальну гумку;

1895 рік: в паризькому “Гран-кафе” брати Огюст і Луї Люм’єр проводять перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу;

1908 рік: на півдні Італії стається найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів — за різними даними загинуло 160-250 тисяч осіб;

1942 рік: під час Другої світової війни японська авіація розпочинає бомбардування міста Калькутта (Індія);

1973 рік: у Парижі друкують “Архіпелаг ГУЛАГ” Олександра Солженіцина — літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період 1918 — 1956 років;

1983 рік: створюють Шацький національний природний парк;

1987 рік: 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягає у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами;

1991 рік: незалежність України визнають Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія;

1999 рік: у Туркменістані ухвалюють закон, за яким Сапармурат Ніязов стає довічним президентом країни;

2014 рік: завершується операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).

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