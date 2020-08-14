Международный канал наркотрафика и аварийный мост: чрезвычайные новости Одессы и области 14 августа

В Одессе и Одесской области в пятницу, 14 августа, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- В Одессе Служба безопасности Украины блокировала канал поставки из Евросоюза психотропных наркотиков. Организатора наркотрафика поймали с партией экстази на сумму 1,3 млн грн.
- Мэрия Одессы планирует устроить массовую проверку на коронавирус для иногородних студентов, которые на время учебы будут жить в общежитиях.
- Одесский художник и общественник Кирилл Бондаренко бьет тревогу по поводу состояния Ивановского моста (Ивановского путепровода) города.