В Одессе иногородних студентов будут проверять на коронавирус

Мэрия Одессы планирует устроить массовую проверку на коронавирус для иногородних студентов, которые на время учебы будут жить в общежитиях.

Об этом сообщил сайт мэрии Одессы по итогам встречи мэра Геннадия Труханова с ректорами одесских вузов.

По словам Сергея Степаненко, ректора Одесского экологического университета и главы Совета ректоров Одессы, в общежития в новом учебном году поселятся около 14,5 тыс. студентов. Они приезжают в том числе и из тех регионов, которые относятся к “красной” карантинной зоне. Но при этом не у каждого студента есть деньги, чтобы сделать тест дома, перед отправкой на учебу.

В связи с этим иногородних студентов ВУЗов будут тестировать за счет городского бюджета Одессы. Им сделают ИФА-тесты.

“На сегодняшний день цена на такой тест в коммерческих клиниках составляет от 400 до 800 гривен, в то время как в наших коммунальных медучреждениях – 270 гривен. В ближайшее время мы определим объём средств, необходимых для проведения обследования таких студентов. Совместно с Советом ректоров отработаем график тестирования и изыщем финансирование на эти цели. Думаю, мы единственные в Украине, кто поставил перед собой такую задачу. Но в данном случае цель абсолютно точно оправдывает средства”, – сказал Геннадий Труханов по итогам встречи с ректорами.

Напомним, что с 17 августа Одесса будет находится в “желтой” карантинной зоне.