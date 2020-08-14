В Одессе блокировали международный канал наркотрафика (фото)

В Одессе Служба безопасности Украины блокировала канал поставки в в Евросоюз психотропных наркотиков. Организатора наркотрафика поймали с партией экстази на сумму 1,3 млн грн.

Поймали наркоторговца на почте, при получении о,5 кг наркотиков, сообщили в пресс-службе СБУ. Психотропы одессит через интернет заказывал за границей, и получал их по почте под видом косметики. Также через интернет он подыскивал покупателей в Евросоюзе.

Сейчас СБУ ищет сообщников наркоторговца.

Ранее в Одесской области перехватили рекордную партию кокаина из Эквадора.