Просто труха: одесский общественник бьет тревогу по поводу состояния Ивановского моста (видео) 

— Ивановский мост Одессочки рухнет, будут жертвы. Прогулялся там и пришел в ужас. Несущие колоны все в трещинах, внутреннее давление бетона не выдерживает, так как металлическая арматура внутри гниет. Везде льется вода, водоотвод не работает, а зимой разморозки и заморозки воды разрывают бетон в щепки. Пора бить тревогу! — сообщает Кирилл.

К своему сообщению в соцсетях Кирилл Бондаренко приложил фото и видео, характеризующие состояние моста. «Просто труха», — констатирует он.

Неоспаримые доказательства. Ивановский мост рухнет, он опасен. Gepostet von Kyrylo Bondarenko am Dienstag, 11. August 2020

Фото и видео — Кирилл Бондаренко