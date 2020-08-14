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Просто труха: одесский общественник бьет тревогу по поводу состояния Ивановского моста (видео) 

Просто труха: одесский общественник бьет тревогу по поводу состояния Ивановского моста (видео) 

Одесский художник и общественник Кирилл Бондаренко бьет тревогу по поводу состояния Ивановского моста (Ивановского путепровода) города.

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— Ивановский мост Одессочки рухнет, будут жертвы. Прогулялся там и пришел в ужас. Несущие колоны все в трещинах, внутреннее давление бетона не выдерживает, так как металлическая арматура внутри гниет. Везде льется вода, водоотвод не работает, а зимой разморозки и заморозки воды разрывают бетон в щепки. Пора бить тревогу! — сообщает Кирилл.

К своему сообщению в соцсетях Кирилл Бондаренко приложил фото и видео, характеризующие состояние моста. «Просто труха», — констатирует он.

Неоспаримые доказательства. Ивановский мост рухнет, он опасен.

Gepostet von Kyrylo Bondarenko am Dienstag, 11. August 2020

 

Фото и видео — Кирилл Бондаренко

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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