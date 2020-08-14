Международный фестиваль и рабочий фуникулер: коротко о вчерашних новостях в Одессе

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе 13 – 15 августа пройдет фестиваль песен о городе. Он называется «За всю Одессу».
- Одесский фуникулер снова вошел в норму: он теперь активно катает в своей кабинке одесситов и гостей города.
- В Одессе полицейские ушли с Пушкинской и на дороге снова начали парковаться.
- Как политические деятели пытались «подкупить» и заслужить доверия избирателей можно увидеть на выставке «Избирательного трэша» в Одессе.
- На территории Еврейской больницы сотрудники КП «Горзелентрест» уничтожили заросли амброзии. Всего на прошлой неделе коммунальщики избавили от этого растения 147 адресов.