Как политики агитацию проводили: в Одессе открылась выставка «Избирательного трэша» (фото)

Ручки, блокноты, тетрадки и календарики с лицами большинства известных нам политиков и, конечно же, гречка – в избирательной гонке, как говорится, все средства хороши. Как политические деятели пытались «подкупить» и заслужить доверия избирателей можно увидеть на выставке «Избирательного трэша» в Одессе.

В «PMA Odessa HUB», который размещён на Фонтанской дороге, 3 открылась выставка «Избирательный трэш». На ней представлены всевозможные агитационные средства бывших и нынешних политиков.

Благодаря этим экспонатам можно отследить, какими способами кандидаты на пост мэра, депутата и президента пытались привлечь внимание потенциальных избирателей.

Также тут есть информационные таблички, которые поясняют политические «приемы» и методы, которыми пользовались кандидаты в течение выборных гонок. Некоторые лица пользовались не совсем честными методами, такими как чёрный пиар и выдвижение технического кандидата.

На все это можно посмотреть своими глазами с 10:00-18:00. Вход бесплатный. Выставка продлиться месяц.

Также можно сделать свой вклад в коллекцию: организаторы принимают от всех накопившиеся агитационные предметы.