На территории Еврейской больницы уничтожили целую плантацию амброзии

На территории Еврейской больницы сотрудники КП «Горзелентрест» уничтожили заросли амброзии. Всего на прошлой неделе коммунальщики избавили от этого растения 147 адресов.

На территории Еврейской больницы росла целая плантация амброзии. Заросли аллергенного сорняка заметил руководитель ОО «Веловектор» Александр Прохоров и сообщил об этом в КП «Горзелентрест».

Об этом сегодня он рассказал на своей странице в «Фейсбуке»:

– Целая плантация аллергена была обнаружена мною на территории Еврейской больницы. Сразу сообщил об этом Юнису Байрамову (директор КП «Горзелентрест», — ред.). Уже на следующий день бойцы КП «Горзелентрест» были на месте, и угроза здоровью была ликвидирована, — написал Прохоров.

В свою очередь в ОО «Зелёный лист» подметили, что ранее никто не обращал внимания на опасный сорняк:

Просто поразительно, что на территории больницы аллергенному растению дали разрастись до таких масштабов, и никто не сигнализировал в горсовет. Тогда как в Одессе с 2017 года на борьбу с амброзией выделяются деньги из городского бюджета, и даже действует горячая линия! Тогда как за состояние территории несут ответственность ее балансодержатели, которых за такую халатность по-хорошему должны были бы оштрафовать.

В КП «Горзелентрест» говорят, что на прошлой неделе избавили от этого растения всего 147 адресов. Амброзию удаляют вместе с корнем или выкашивают, чтоб предотвратить посев в грунт. Также коммунальщики используют специальный препарат.

Напоминаем, что в Украине запущена онлайн карта Ambrozii.net, на которой любой желающий может указывать участки с опасным для аллергиков сорняком. Также в«Горзелентресте» работает горячая линия по «вопросам борьбы с амброзией» — (048) 771-70-65.

Фото: Александр Прохоров