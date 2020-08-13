В Одессе снова заработал фуникулер (фото)

Одесский фуникулер снова вошел в норму: он теперь активно катает в своей кабинке одесситов и гостей города.

Фуникулер закрылся на ремонт в январе этого года, еще до «ковидской атаки» со всеми видами карантина.

Тогда сообщалось, что фуникулер не будет работать два месяца, и только в конце марта заработает снова. Не заработал. Не заработал и в июне-июле. На входе красовалась табличка «Фуникулер не работает» с семью восклицательными знаками. Потом ее заменили на «Кабінка не працює» (без знаков).

И вот, наконец, недавно фуникулер заработал снова. Одесситы и гости города снова могут созерцать окрестности из кабинки, которая плавно движется вдоль Потемкинской лестницы. На входе теперь красуется предупреждение о соблюдении в кабинке масочного режима.

Для тех, кто уже забыл о режиме работы и стоимости проезда в одесском фуникулере, напоминаем:

Время работы: 10:00 – 22:00.

Интервал: 5 минут.

Цена: 5 гривен.

Фото: Мария Котова