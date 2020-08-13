За всю Одессу: сегодня стартует Международный фестиваль Одесской песни – программа

В Одессе 13 – 15 августа пройдет фестиваль песен о городе. Он называется «За всю Одессу».

«Что бы там себе не думали Киев или Нью Йорк, ни об одном городе на Земле не написано столько песен, сколько об Одессе. “Костю моряка” или “Улыбаясь Дюку” знают и поют даже те, кто не имел счастья не только улыбаться Дюку, но вообще не видел нашего моря. Поэтому мы считаем, что одесские песни – главные достопримечательности Одессы! И беречь, и заботиться о них нужно не меньше, чем о Потемкинской лестнице, Оперном Театре или свежести тюльки для биточков», – отмечают во Всемирном клубе одесситов.

Идейным вдохновителем фестиваля стал бизнесмен и меценат Александр Шаргородский, главой оргкомитета – автор и исполнитель, продюсер Игорь Корж.

«Мы хотим, чтобы одесские песни не превращались в музейные экспонаты, а – чтоб они нам были живы и здоровы еще 120 лет, без капремонта. Хорошие песни – вечные песни. Потому что они о людях, о любви, о подвигах, они за жизнь и за всю Одессу», – отмечают организаторы.

Программа фестиваля

13 августа в 7.40 вечера – Фестиваль Одессой песни «За всю Одессу»

Море талантов и специальный гость – Валентин Куба.

14 августа в 7.40 вечера – Фестиваль Одессой песни «За всю Одессу»

Большой концерт двух звезд.

Гарик Кричевский.

Валентин Куба и клезмер – бэнд «Мамины дети».

15 августа в 7.40 вечера – гала-концерт с участием Гарика Кричевского, Валентина Кубы,

Феликса Шиндера и ДЕНЬГИ ВПЕРЕД и других популярных артистов.

До встречи 13-15 августа в 7: 40 вечера

Одесса, летний театр «Морвокзал».

Билеты – в кассе театра и в онлайн-концертных сервисах.