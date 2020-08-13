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За всю Одессу: сегодня стартует Международный фестиваль Одесской песни – программа

За всю Одессу: сегодня стартует Международный фестиваль Одесской песни – программа

В Одессе 13 – 15 августа пройдет фестиваль песен о городе. Он называется «За всю Одессу».

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«Что бы там себе не думали Киев или Нью Йорк, ни об одном городе на Земле не написано столько песен, сколько об Одессе. “Костю моряка” или “Улыбаясь Дюку” знают и поют даже те, кто не имел счастья не только улыбаться Дюку, но вообще не видел нашего моря. Поэтому мы считаем, что одесские песни – главные достопримечательности Одессы! И беречь, и заботиться о них нужно не меньше, чем о Потемкинской лестнице, Оперном Театре или свежести тюльки для биточков», – отмечают во Всемирном клубе одесситов.

Идейным вдохновителем фестиваля стал бизнесмен и меценат Александр Шаргородский, главой оргкомитета – автор и исполнитель, продюсер Игорь Корж.

«Мы хотим, чтобы одесские песни не превращались в музейные экспонаты, а – чтоб они нам были живы и здоровы еще 120 лет, без капремонта. Хорошие песни – вечные песни. Потому что они о людях, о любви, о подвигах, они за жизнь и за всю Одессу», – отмечают организаторы.

Программа фестиваля

13 августа в 7.40 вечера – Фестиваль Одессой песни «За всю Одессу»
Море талантов и специальный гость – Валентин Куба.

14 августа в 7.40 вечера – Фестиваль Одессой песни «За всю Одессу»
Большой концерт двух звезд.
Гарик Кричевский.
Валентин Куба и клезмер – бэнд «Мамины дети».

15 августа в 7.40 вечера – гала-концерт с участием Гарика Кричевского, Валентина Кубы,
Феликса Шиндера и ДЕНЬГИ ВПЕРЕД и других популярных артистов.

До встречи 13-15 августа в 7: 40 вечера
Одесса, летний театр «Морвокзал».

Билеты – в кассе театра и в онлайн-концертных сервисах.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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