В Одессе полицейские ушли с Пушкинской и на дороге снова начали парковаться (фото)

С 4 августа на участке улицы Пушкинской в Одессе в силу вступили новая разметка и дорожные знаки. Полосы для парковки убрали, расширив таким образом проезжую часть.

Теперь парковаться там запрещено. После рейдов патрульных полицейских на этом участке, нарушителей стало меньше. Но когда полицейские уезжают, то крайние полосы снова заполнятся припаркованными авто.

Об этом сообщил наш корреспондент, который побывал на этом участке улицы Пушкинской.

Напомним, что на участке улицы Пушкинской от Пантелеймоновской до Большой Арнаутской сделали новую разметку, установили знаки и ввели адаптационный период на участке дороги. Этот режим закончился 4 августа и экипажи патрульных полицейских начали массово штрафовать водителей за нарушения.

Два дня назад, когда на данном участке был экипаж патрульных, крайние полосы не были заставлены автомобилями. Наш корреспондент, проходя там 12 августа, ни единого правоохранителя не нашел. А пока полиции нет, водители нарушали правила дорожного движения, останавливаясь на крайних полосах и мешая другим проезжать.

Конечно, нынешняя ситуация сильно отличается от того, что здесь было месяц или два назад. Но так или иначе, автомобилистам по-прежнему приходится совершать маневр, перестраиваться, что противоречит концепции увеличения пропускной способности этой дороги.

Мы попытались пообщаться с некоторыми водителями, которые оставили свое авто «под знаком». Увидев корреспондента с фотоаппаратом, они отмахивались со словами: «да я уже уезжаю», а некоторые ссылались на включенные аварийные стоп сигналы, толком не обосновывая свои действия.

Чтобы разъяснить ситуацию и узнать, будут ли полицейские следит за порядком на дороге, мы обратились в пресс-службу патрульной полиции. Ожидаем ответа.

Напомним, что что согласно статье 122 части 1 КУоАП нарушение правил стоянки или остановки под знаками, запрещающими стоянку и/или остановку карается штрафом до 255 гривен. А согласно второй части этой же статьи, если при нарушении правил стоянки водитель создает преграду для проезда других транспортных средств, то его штрафуют на сумму до 510 гривен.

Фото: Артем Виноградов