В субботу любителей стендапа ждет сразу два события в одно время, но обратите внимание, что одно из них повторится 26 января. Также к нам приедут артисты Национального театра им. Леси Украинки с легким и непринужденным спектаклем. А в это же время в Одесской филармонии будет звучать музыка при свечах.

Это может быть красивый теплый зимний вечер, а чем его наполнить — решать вам, а мы вам в этом поможем.

24 января, 18:00. Национальный филармонический оркестр. Одесская Филармония

Концерт Национального оркестра под руководством Хобарта Эрла, это всегда праздник. И в эту пятницу вас на него приглашают не только музыканты, но и композиторы Моцарт, Шахиди, Скорик, Гайдан.

Разнообразный музыкальный калейдоскоп вечно живой музыкальной классики с отборной музыкальной программой, забытыми жемчужинами мирового музыкального искусства, премьерными исполнением произведений не только в Одессе, но и в Украине в непревзойденном исполнении — такой вечер невозможно пропустить!

Помните, что посещение концертов симфонической музыки является таким видом отдыха, который может удовлетворить потребности высокодуховной человеческой сущности и является необходимой частью внутреннего глубинного развития каждой личности.

25 января, 18:00. Гастроли «Вулкан страсти». Украинский театр

Играют, актеры Киевского Национального театра им. Леси Украинки, заслуженные актеры Украины, Олег Савкин и Ирина Новак.

Мужчины и женщины часто живут на разных планетах, хотя эти двое — на одном этаже одного дома. Он — композитор. Она — выращивает цветы. 25 лет они проходят мимо друг друга. Она — здоровается. Он — молчит. Что между ними было? А может и сейчас что-то осталось? Смогут ли они быть вместе? И какая у них есть тайна? Одна на двоих, таких разных людей.



25-26 января, 16:30, 19:00. Богдан Богаченко. Стендап тур «Почти банкрот» Бейт Гранд

Богдан Богаченко выступает для вас в январе с сольным концертом. Новые шутки, которых вы еще не слышали, на этот раз обещают не только смех, но и возможность задуматься.



25 января, 18:00. Джейхун Сафаров. Сольный стендап тур «Цвет граната»

Джейхун Сафаров — стендап-комик, который завоевал сердца тысяч поклонников благодаря своей аутентичности, харизме и умению говорить о серьезном с юмором. Он уже записал несколько сольных концертов и активно выступает на сценах всей Украины, создавая юмор, который резонирует с каждым.

Что такое «Цвет граната»? Это о ярких эмоциях, глубоких переживаниях и гранатовых зернах смеха, которые взрываются в ваших сердцах! В этом сольном стендапе Джейхун Сафаров расскажет о жизни, отношениях, обществе и о том, как не потерять себя в современном мире. Приготовьтесь к вечеру, который сблизит нас всех через смех.



25 января, 18:00. Концерт «Музыка при свечах». Одесская Филармония

Вы окунетесь в мир волшебных композиций Людовико Эйнауди и Яна Тирсена. Этот вечер будет украшен магическим светом сотен свечей, что создаст уникальную атмосферу для наслаждения каждой нотой.

С нетерпением ждем вас на этом неповторимом мероприятии, где музыка, свет и эмоции сольются в одно целое.