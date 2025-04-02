Напомним, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, 25 февраля 2022 года, Молдова приостановила железнодорожное сообщение с Украиной.

31 марта заместитель Министра развития громад и территорий Украины Андрей Кашуба провел онлайн-встречу с Министром инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимиром Болей, сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

Стороны обсудили вопросы восстановления железнодорожного пассажирского сообщения между Одессой и Кишиневом, а также вопросы транзита молдавских грузовых вагонов по территории Украины.

“Мы уверены, что восстановление поезда Одесса — Кишинев будет способствовать улучшению транспортной доступности и экономическим связям между нашими странами. В то же время должны учесть все риски безопасности», — отметил Андрей Кашуба.

Читайте также: Автобусы из Одессы в Кишинев отправляются каждый час: зачем украинцы едут в Молдову

Украинская сторона отметила необходимость детального анализа экономической целесообразности восстановления сообщения, что позволит принять обоснованное решение о запуске маршрута. Речь идет об оценке пассажиропотока, стоимости пользования инфраструктурой и возможных тарифов на перевозки.

Вторым важным вопросом стало возобновление транзита молдавских грузовых вагонов через территорию Украины. Украинская сторона подтвердила отсутствие каких-либо ограничений на их курсирование.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что одесский аэропорт сможет принимать гражданские самолеты через 114 дней после прекращения боевых действий.









