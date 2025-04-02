Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, 25 лютого 2022 року, Молдова призупинила залізничне сполучення з Україною.

31 березня заступник Міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба провів онлайн-зустріч із Міністром інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Владіміром Болеєм, повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Сторони обговорили питання відновлення залізничного пасажирського сполучення між Одесою та Кишиневом, а також питання транзиту молдовських вантажних вагонів територією України.

«Ми впевнені, що відновлення поїзда Одеса – Кишинів сприятиме поліпшенню транспортної доступності та економічним зв’язкам між нашими країнами. Водночас маємо врахувати всі безпекові ризики», – зазначив Андрій Кашуба.

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Українська сторона наголосила на необхідності детального аналізу економічної доцільності відновлення сполучення, що дасть змогу ухвалити обґрунтоване рішення про запуск маршруту. Йдеться про оцінку пасажиропотоку, вартості користування інфраструктурою та можливих тарифів на перевезення.

Другим важливим питанням стало відновлення транзиту молдавських вантажних вагонів через територію України. Українська сторона підтвердила відсутність будь-яких обмежень на їхнє курсування.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що одеський аеропорт зможе приймати цивільні літаки через 114 днів після припинення бойових дій.