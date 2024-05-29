Места скорби Одессы: краеведы завершили работу над интересным проектом

Одесские историки и краеведы завершили работу над цифровым каталогом некрополей и единичных захоронений под названием «Места скорби Одессы». Его целью было создать онлайн-карту всех действующих и ликвидированных мест захоронений и массовых казней в нашем городе в первой половине прошлого века.
Об этом сообщил одесский историк-краевед, создатель экскурсионного агентства «Тудой-Сюдой», глава общественной организации «Общество и историческое наследие» Александр Бабич.
«На сегодняшний день мы смогли установить и описать места 78 объектов (действующие кладбища, уничтоженные некрополи, единичные захоронения в черте города, военные братские могилы, места Холокоста, места террора и т.п.) На сегодняшний день это самый большой каталог подобного рода в Одессе»,
– написал он сегодня у себя в Facebook.
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Бабич также отметил, что работа над проектом продолжалась последние четыре года и была выполнена ОО «Общество и историческое наследие», а последний год стал одной из частей проекта «Поддержка реализации Стратегии культурного развития Одессы».
«Этот общий проект координирует ОО «Пикселированные Реальности» в партнерстве с Департаментом культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета, финансируется ЕС в рамках проекта EU4Culture»,
– поясняет историк.
Над проектом трудилась группа иследователей, в том числе Андрей Крантов, Анна Куприй, Руслан Шеремета и Александр Сурилов.
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Безусловно, отмечает Бабич, работа будет продолжена, потому что новые места находятся иногда совершенно случайно. Он просит тех, у кого есть схожая информация, сообщать ему об этом.
Ознакомиться с картой скорбных мест Одессы можно здесь.
Фото Марии Котовой