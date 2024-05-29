Місця скорботи Одеси: краєзнавці завершили роботу над цікавим проектом

Про це повідомив одеський історик-краєзнавець, творець екскурсійної агенції «Тудой-Сюдой», голова громадської організації «Суспільство та історична спадщина» Олександр Бабич.

«На сьогодні ми змогли встановити і описати місця 78 об’єктів (діючи кладовища, знищені некрополі, поодинокі поховання в межах міста, військові братські могили, місця Голокосту, місця терору і т.п.) На сьогодні це найбільший подібний каталог в Одесі»,

– написав він у себе у Facebook.

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Бабич також зазначив, що робота над проектом продовжувалася останні чотири роки і була виконана ГО «Суспільство та історична спадщина», а останній рік став однією з частин проекту «Підтримка реалізації Стратегії культурного розвитку Одеси».

«Цей загальний проєкт координує ГО «Піксельовані Реальності» у партнерстві з Департаментом культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради, фінансується ЄС в рамках проєкту EU4Culture»,

– пояснює історик.

Над проектом працювала група дослідників, у тому числі Андрій Крантов, Анна Купрій, Руслан Шеремета та Олександр Сурілов.

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Безумовно, зазначає Бабич, роботу буде продовжено, тому що нові місця інколи знаходяться випадково. Він просить тих, хто має схожа інформація, повідомляти йому про це.

Ознайомитися з картою скорботних місць Одеси можна тут.

Фото Марії Котової