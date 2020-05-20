В руководстве одесской коммуналкой – перестановки: у кого теперь спрашивать за ЖКХ?

Дмитрий Жеван назначен одним из заместителей мэра Одессы. В сферу его ответственности входит коммунальное хозяйство, транспорт и экология. Вместе с тем, назначен и новый директор ЖКС «Фонтанский», а также заместитель руководителя департамента городского хозяйства. Кто теперь отвечает за сферу ЖКХ в городе?

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета и новый вице-мэр Дмитрий Жеман, в департаменте произошли кадровые изменения.

– У нас новый руководитель в ЖКС «Фонтанский» и новый заместитель руководителя департамента. Оба молодые и амбициозные ребята. Несмотря на возраст, у них большой опыт работы. Оба четко понимают, чего от них хотят, что нужно сделать, чтобы улучшить качество оказания услуг ЖКСов, — резюмировал Жеман.

В пресс-службе Одесского горсовета уточнили, заместителем директора департамента городского хозяйства стал Виталий Цуркан, который заменил на этом посту Наталью Прейгер. С 2017 года он возглавлял ЖКС «Фонтанский», а ранее, с 2008 года, работал здесь же начальником участка.

А новым директором ЖКС «Фонтанский» стал Геннадий Иваницкий. В сфере коммунальных услуг он с 2004 года. Начинал в ДЭЗ «Чубаевский», затем работал начальником участка в ЖКС «Фонтанский», «Черемушки», «Пересыпьский» и «Порто-Франковский». В 2019 году стал заместителем главы ЖКС «Портофранковский».

Таким образом, за время работы Дмитрия Жемана свои посты в ЖКСах сохранили только два директора городских коммунальных компаний – Сергей Дидух в ЖКУ «Черноморский» и Валерий Урывко –в «Хмельницком».

Сохранит ли Дмитрий Жеман за собой место директора департамента городского хозяйства после назначения вице-мэром пока не известно. К примеру, другой зам мэра Светлана Бедрега совмещает с должностью директора департамента финансов.

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