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Фракцию ОПЗЖ в Одесском горсовете покинули 8 депутатов

Фракцию ОПЗЖ в Одесском горсовете покинули 8 депутатов

Часть из них создали новую депутатскую группу — «Українська мрія».

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Об этом сообщает телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно»

Фракцию ОПЗЖ в Одесском горсовете уже покинули 8 депутатов. Пять из них — Александр Авдеев, Михаил Карпенчук, Никита Авдеев, Сергей Шматько и Александр Байдерин уже создали и вошли в состав депутатской группы «Українська мрія». Группу возглавил Александр Авдеев.

Ранее из фракции вышли Елена Вододюк (Орлова) и Лилия Леонидова. Сегодня заявление о выходе из ОПЗЖ подал Богдан Гиганов. Он став восьмым депутатом, покинувшим ряды фракции в горсовете.

Ранее в Украине была на время военного положения приостановлена деятельность ряда пророссийских партий, в частности ОПЗЖ.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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