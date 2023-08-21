Медики задерживаются к пострадавшим на пляже из-за хаотичной парковки авто у моря (видео)

Одесские медики обратились к водителям, которые во время отдыха на море паркуют свои автомобили, нарушая правила дорожного движения и парковки. Ведь во время проезда к пострадавшему на пляже хаотично брошенные автомобили задерживают врачей в пути.
Об этом сообщается на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины Катастроф Одесской области.
В сообщении говорится, что с начала официального открытия некоторых одесских пляжей, стало больше отдыхающих. Кроме того, увеличилось и количество вызовов скорой.
Как сообщают в Центре, наиболее распространенные причины вызовов — травмы на воде, тепловые удары и потеря сознания, а также утопление.
В связи с этим обращаемся к водителям транспортных средств, которые паркуются у пляжей: соблюдайте правила дорожного движения и правила парковки, чтобы не препятствовать проезду экстренных служб к пострадавшим, —
обратились в Центре экстренной медицинской помощи к водителям
Из-за большого наплыва отдыхающих дороги к пляжам очень загружены. И автомобили скорой, даже с проблесковыми маячками и громкоговорителями, тяжело пробираются через пробки, рассказали в Центре.
В случаях утопления или тяжелой травмы драгоценные минуты, которые тратятся на проезд между небрежно припаркованными автомобилями, могут охранять чью-то жизнь, —
говорится в сообщении.
Также в Центре экстренной медицинской помощи обращаются ко всем, кто проводит время на пляжах:
- соблюдайте правила поведения на воде,
- не ныряйте с пирсов,
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения,
- следите за детьми,
- не находитесь на солнце слишком долго.
Эти простые правила могут спасти жизнь и здоровье как взрослым и детям, уверены в Центре.
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