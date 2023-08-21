Медики задерживаются к пострадавшим на пляже из-за хаотичной парковки авто у моря (видео)

Одесские медики обратились к водителям, которые во время отдыха на море паркуют свои автомобили, нарушая правила дорожного движения и парковки. Ведь во время проезда к пострадавшему на пляже хаотично брошенные автомобили задерживают врачей в пути.

Об этом сообщается на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины Катастроф Одесской области.

В сообщении говорится, что с начала официального открытия некоторых одесских пляжей, стало больше отдыхающих. Кроме того, увеличилось и количество вызовов скорой.

Как сообщают в Центре, наиболее распространенные причины вызовов — травмы на воде, тепловые удары и потеря сознания, а также утопление.

В связи с этим обращаемся к водителям транспортных средств, которые паркуются у пляжей: соблюдайте правила дорожного движения и правила парковки, чтобы не препятствовать проезду экстренных служб к пострадавшим, —

обратились в Центре экстренной медицинской помощи к водителям

Из-за большого наплыва отдыхающих дороги к пляжам очень загружены. И автомобили скорой, даже с проблесковыми маячками и громкоговорителями, тяжело пробираются через пробки, рассказали в Центре.

В случаях утопления или тяжелой травмы драгоценные минуты, которые тратятся на проезд между небрежно припаркованными автомобилями, могут охранять чью-то жизнь, —

говорится в сообщении.

Также в Центре экстренной медицинской помощи обращаются ко всем, кто проводит время на пляжах:

соблюдайте правила поведения на воде,

не ныряйте с пирсов,

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения,

следите за детьми,

не находитесь на солнце слишком долго.

Эти простые правила могут спасти жизнь и здоровье как взрослым и детям, уверены в Центре.

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