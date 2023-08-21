Медики затримуються до постраждалих на пляжі через хаотичне паркування авто біля моря (відео)

Одеські медики звернулися до водіїв, які під час відпочинку на морі, паркують свої автівки, порушуючи правила дорожнього руху й паркування. Адже під час проїзду до потерпілого на пляжі, хаотично кинуті автомобілі затримують лікарів у дорозі.
Про це повідомляється на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.
У повідомленні йдеться, що від початку офіційного відкриття деяких одеських пляжів, побільшало відпочивальників. Окрім того, збільшилася й кількість викликів “швидкої”.
Як повідомляють у Центрі, найпоширеніші причини викликів — травми на воді, теплові удари та знепритомнення, а також утоплення.
У зв’язку з цим звертаємося до водіїв транспортних засобів, що паркуються поблизу пляжів: дотримуйтесь правил дорожнього руху та правил паркування, щоб не перешкоджати проїзду екстрених служб до потерпілих, –
звернулися у Центрі екстреної медичної допомоги до водіїв
Через великий наплив відпочивальників дороги до пляжів дуже завантажені. І автівки “швидкої”, навіть із проблисковими маячками та гучномовцями, важко пробираються через затори, розповіли у Центрі.
У випадках утоплення чи важкої травми дорогоцінні хвилини, які витрачаються на проїзд між недбало припаркованими автомобілями, можуть вартувати чийогось життя, –
йдеться в повідомленні.
Також у Центрі екстреної медичної допомоги звертаються до всіх, хто проводить час на пляжах:
- дотримуйтеся правил поведінки на воді,
- не пірнайте з пірсів,
- не заходьте в воду у стані алкогольного сп’яніння,
- слідкуйте за дітьми,
- не перебувайте на сонці занадто довго.
Ці прості правила можуть врятувати життя та здоров’я як дорослим і дітям, впевнені в Центрі.
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