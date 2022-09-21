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Как скоро должна приехать «скорая»?

Как скоро должна приехать «скорая»?

В Минздраве рассказали, насколько скорым должен быть приезд скорой помощи.

Так, если состояние пациента критическое (дыхание отсутствует или оно неэффективное, есть признаки кровотечения или кровопотери), бригада медработников должна прибыть через 10 минут.

Если вызов экстренный, то есть у пациента наблюдается нарушение сознания, признаки кровотечения, признаки острого коронарного синдрома или мозгового инсульта, расстройства дыхания, на приезд «скорой» отводится 20 минут.

В некоторых ситуациях допускается превышение норматива прибытия. К примеру, если речь идет об усложненном дорожном движении, метеорологических условиях и т.д.

В условиях военного положения на территории, где идут активные боевые действия, выезд бригады будет отсрочен до прекращения угрозы.

Также напомним, что на неэкстренные или непрофильные вызовы медики не выезжают.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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