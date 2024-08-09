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Матери молодого Героя-пограничника из Одесской области вручили государственные награды

Матери молодого Героя-пограничника из Одесской области вручили государственные награды

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите Украины, младший сержант Государственной пограничной службы Даниил Вячеславович Щелаков посмертно награжден орденом «За мужество» III степени и знаком отличия «За оборону Украины».

Награду получила мать защитника, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Даниил Щелаков, награды

Младшему сержанту Щелакову Даниилу навсегда останется 21… Герой погиб 15 ноября 2023 года во время минометного обстрела позиций в районе н.п. Сергеевка Луганской области.

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Даниил родился 26 марта 2002 года в Одесской области. С детства он увлекался активными видами спорта, больше всего любил играть в регби. Юноша получил образование юриста, но впоследствии решил посвятить свою жизнь охране и защите границы. В 2021 году был призван в ряды Государственной пограничной службы Украины.

Проходил службу в подразделениях Одесского пограничного отряда, впоследствии, в разгар полномасштабного вторжения был переведен в Луганский пограничный отряд.

Даниил Щелаков

Воин вместе с побратимами участвовал в ожесточенных боях и столкновениях с врагом на Востоке страны.

15 ноября 2023 столкновение с врагом стало для Даниила последним — их позиции попали под плотный минометный обстрел.

«Он был очень светлым человеком, добрым, несмотря на свой молодой возраст, решительным и справедливым. Каждому находил слова поддержки. Он всегда подавал нам руку помощи, особенно в самых сложных обстоятельствах, чего бы ему это ни стоило. Даже во время обстрелов все наши самые маленькие друзья — котики и собачки, которые прятались возле нас от ужасов войны, получали от него приют, заботу, защиту и любовь. Он навсегда в нашем сердце…», — с болью вспоминают его побратимы.

Даниил Щелаков, награды

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Редакция ПРОФИЛЬ
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