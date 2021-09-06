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Массовая вакцинация в Одессе: сколько горожан привились от COVID-19 в первые выходные сентября

Массовая вакцинация в Одессе: сколько горожан привились от COVID-19 в первые выходные сентября

В субботу и воскресенье, 4 и 5 сентября, во всех районах Одессы работали 10 центров массовой вакцинации от коронавируса. По данным горздрава, за два дня прививку от COVID-19 получили 7897 человек.

Стоит отметить, что это почти на 2 тыс. меньше, чем за предыдущие выходные.

Для вакцинации и ревакцинации использовались вакцины AstraZeneca, CoronaVac, Comirnaty/Pfizer и Moderna. Случаи побочных реакций и осложнений после введения вакцины зарегистрированы не были.

В горздраве также напоминают, что в Одессе ежедневно работают стационарные прививочные пункты во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи, а также центры вакцинации в издательстве «Черноморье» и аэропорту.

При посещении пункта вакцинации необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, при прохождении ревакцинации – загранпаспорт для оформления международного свидетельства о вакцинации.

Как сообщала «Одесская жизнь», в субботу и воскресенье, 28 и 29 августа, в Одессе работали 9 центров массовой вакцинации от COVID-19. За два дня прививку получили 9088 человек.

Но абсолютный рекорд по вакцинации в Одессе был побит на выходных 14 и 15 августа – тогда от COVID-19 были привиты 12672 одессита.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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