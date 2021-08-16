Вакцинация в Одессе набирает обороты: побит рекорд  прошлого уикенда

В субботу и воскресенье, 14 и 15 августа 2021 года, во всех районах Одессы работали центры массовой вакцинации населения от COVID-19.

За время двухдневной вакцинальной сессии прививку от COVID-19 получили 12672 одессита.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Закончили вакцинационные выходные с рекордом. За два дня провакцинировали 12672 одессита. Огромные цифры, абсолютный рекорд для нашего города,

– написал у себя в Facebook руководитель муниципального департамента здравоохранения Левон Никогосян.

Чиновник сообщил, что на этих выходных на работу вышло 400 медработников.

На этих выходных в городе снова использовали для вакцинации все 4 доступные в Украине препарата: Coronavac, Moderna, AstraZeneca и Pfizer для ревакцинации.

Будем сохранять темп. И пытаться увеличивать количество привитых одесситов!

– подытожил Никогосян.

В будние дни получить прививку от коронавируса можно в стационарных прививочных пунктах при всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы, а также на площади Деревянко,1 (издательство «Черноморье»), в здании администрации парка Космонавтов (вход со стороны улицы Героев Крут) и в международном аэропорту «Одесса».

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Фото Левона Никогосяна/Facebook