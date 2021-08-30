Вакцинация от COVID-19 в Одессе: сколько горожан привили в последнее выходные августа?

В субботу и воскресенье, 28 и 29 августа, в Одессе работали 9 центров массовой вакцинации от коронавируса во всех районах города. За два дня прививку от COVID-19 получили 9088 человек, информирует пресс-служба мэрии города.

По данным горздрава, случаи побочных реакций и осложнений после введения вакцины зарегистрированы не были.

Стоит отметить, что на этих выходных от COVID-19 привили на 809 человек меньше, чем в прошедший уик-энд, когда прививку получили 9897 одесситов.

Для первичной вакцинации предлагались вакцины AstraZeneca (Италия) и CoronaVac (Китай), для ревакцинации также использовались Comirnaty/Pfizer и Moderna.

В горздраве также напомнили, что в Одессе ежедневно продолжают работать стационарные прививочные пункты при всех Центрах первичной медико-санитарной помощи, а также центры вакцинации в издательстве «Черноморье» и аэропорту.

При посещении пункта вакцинации необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, при прохождении ревакцинации – загранпаспорт для оформления международного свидетельства о вакцинации.

Напомним, абсолютный рекорд по вакцинации в Одессе был побит на выходных 14 и 15 августа – тогда от COVID-19 были привиты 12672 одессита.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета