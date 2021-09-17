Коронавирус 17 сентября: на Одесчине – более 500 заболевших, в Украине – новый антирекорд

По состоянию на утро пятницы, 17 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 530 новых случая коронавируса (COVID-19) против 347 днем ранее.

По данным Минздрава Украины, на сегодняшний день в Одесской области 148 013 зараженных COVID-19. За сутки умерли 5 больных, выздоровели 316 жителей области.

В Украине же – очередной антирекорд: на утро 17 сентября официально подтвердили 6624 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 4640). Всего в стране 2 338 164 зараженных. За сутки умерли 99 украинцев, выздоровели 1914 больных.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро четверга, 16 сентября, в Одесской области зарегистрировали 347 новый случай COVID-19.

Также сообщалось о вспышке коронавируса в Одесской горбольнице №1.