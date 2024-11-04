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Масштабне відключення газу в Одесі 5 листопада: перелік адрес

Масштабне відключення газу в Одесі 5 листопада: перелік адрес

Завтра, 5 листопада 2024 року з 9:00 до 18:00 в Одесі буде тимчасово відключено газопостачання на низці адрес через ремонтні роботи. Про це повідомляє «Одесагаз».

Роботи заплановані на газопроводі середнього тиску по вулиці Французький бульвар, 63/65. Протягом цього часу газопостачання буде призупинено для мешканців та об’єктів на визначених ділянках.

Список адрес, де у вівторок не буде газу

  • вул. Академічна, 30 к7 — Міжнародна академічна школа
  • вул. Французький бульвар, 54/23 — ЖК «Sigurd Hall», дахова котельня
  • вул. Французький бульвар, 59 — санаторій «Біла Акація»
  • вул. Французький бульвар, 60/1 — ЖК «Aston Hall», дахова котельня
  • вул. Французький бульвар, 67 — ЖК «Biarritz», дахова котельня
  • вул. Французький бульвар, 85 к1 — ресторан «Park Residence»
  • вул. Французький бульвар, 85 к1 — СК «Lawn Tennis Club»
  • вул. Французький бульвар, 85 — санаторій ім. Чкалова
  • вул. Французький бульвар, 85, 54, 54/23, 54/23б — приватні будинки
  • вул. Французький бульвар, 85/1 — пансіонат «Зелений берег»
  • вул. Французький бульвар, 85/5 — ЖК «Green Wood», дахова котельня
  • вул. Французький бульвар, 85/7 — садовий центр «Ваш Сад»
  • вул. Французький бульвар, 85/87 — ресторан «Три Барашки»
  • пров. Кренкеля, 1а/3 — приватний будинок
  • пров. Санаторний, 2 — Будинок представництва Облдержадміністрації

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за телефонами:

  • (04863) 2-13-41,
  • +38(050) 495-33-68.

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