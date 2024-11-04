Масштабне відключення газу в Одесі 5 листопада: перелік адрес

Роботи заплановані на газопроводі середнього тиску по вулиці Французький бульвар, 63/65. Протягом цього часу газопостачання буде призупинено для мешканців та об’єктів на визначених ділянках.

Список адрес, де у вівторок не буде газу

вул. Академічна, 30 к7 — Міжнародна академічна школа

вул. Французький бульвар, 54/23 — ЖК «Sigurd Hall», дахова котельня

вул. Французький бульвар, 59 — санаторій «Біла Акація»

вул. Французький бульвар, 60/1 — ЖК «Aston Hall», дахова котельня

вул. Французький бульвар, 67 — ЖК «Biarritz», дахова котельня

вул. Французький бульвар, 85 к1 — ресторан «Park Residence»

вул. Французький бульвар, 85 к1 — СК «Lawn Tennis Club»

вул. Французький бульвар, 85 — санаторій ім. Чкалова

вул. Французький бульвар, 85, 54, 54/23, 54/23б — приватні будинки

вул. Французький бульвар, 85/1 — пансіонат «Зелений берег»

вул. Французький бульвар, 85/5 — ЖК «Green Wood», дахова котельня

вул. Французький бульвар, 85/7 — садовий центр «Ваш Сад»

вул. Французький бульвар, 85/87 — ресторан «Три Барашки»

пров. Кренкеля, 1а/3 — приватний будинок

пров. Санаторний, 2 — Будинок представництва Облдержадміністрації

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за телефонами:

(04863) 2-13-41,

+38(050) 495-33-68.

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